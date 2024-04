FE | A Monaco DS Penske punta sull'eleganza con una nuova livrea

Dopo Misano, la Formula E si appresta a fare tappa su uno dei tracciati più prestigiosi e impegnativi del mondiale, Monte Carlo. Un appuntamento sempre evocativo per la sua storia nel mondo del motorsport e che, in qualche modo, ha rappresentato anche la crescita della categoria elettrica nel corso degli anni.

Da una configurazione ridotta durante la prima generazione, da qualche anno a questa parte la Formula E è passata al layout completo utilizzato anche dalla Formula 1, passando però per una conformazione intermedia con delle modifiche alla chicane delle piscine.

Per questa settima edizione dell’appuntamento più glamour del calendario, DS Automobiles e Penske Autosport hanno deciso di celebrare il prestigio e il fascino del rinomato Principato con una livrea unica per l’occasione.

DS Penske, DS E-Tense FE23, livrea Monaco Foto di: Team Penske

In una tonalità di nero brillante con dettagli in oro, emblematica di DS Automobiles, la DS E-TENSE FE23 in versione "Grand Gala" si veste con un tocco di eleganza per la gara di Monaco, celebrando una delle piste più famose al mondo. Rispetto alla livrea tradizionale usata negli altri appuntamenti del mondiale, la presenza dell’oro sarà ridotta, lasciando spazio a un look quasi total black, come in un abito da sera.

Al volante ci saranno ancora una volta il due volte campione di Formula E Jean-Eric Vergne, il quale ha già trionfato a Monaco nel 2019, insieme al compagno di squadra Stoffel Vandoorne, anch’egli capace di vincere sulla stradine del Principato nel 2022, l’anno in cui il belga vinse anche il titolo.

I piloti indosseranno anche tute e caschi in tinta con i colori rinnovati della DS E-TENSE FE23 "Grand Gala", con il nero come colore predominante. Infine, per celebrare questa livrea unica, verrà creato un poster "Automobilist" che sarà messo a disposizione del pubblico per tutto il weekend di gara.

"Per questa gara così speciale e unica, abbiamo ideato una DS E-TENSE FE23 altrettanto speciale e unica. Ispirata alle serate di gala che si tengono in tutto il Principato di Monaco, la nostra vettura ha indossato giacca e cravatta per il "Gran Galà" che è la gara monegasca” spiega Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance.

DS Penske, DS E-Tense FE23, livrea Monaco Foto di: Team Penske

“Abbiamo creato non solo una livrea speciale, ma anche delle incredibili tute e caschi per i piloti, ispirati al tema del 'Grand Gala'. Lo stesso vale per la DS 7 E-TENSE 4x4 360 che porterà Jean-Eric e Stoffel in giro per Monaco, con la stessa livrea delle loro auto da corsa. ‘Automobilist’ ha inoltre realizzato uno splendido poster per i collezionisti, disponibile sul suo sito web. Quindi ora possiamo sicuramente aspettarci una gara speciale con alcune bellissime innovazioni di DS Performance e del suo partner Penske Autosport ".

Attualmente, DS Penske si trova al quinto posto della classifica dedicata ai team ed è stata protagonista di un weekend convincente dal punto di vista delle performance a Misano, dove in qualifica è stata in grado di centrare una doppia prima fila con Jean-Eric Vergne. In gara, una penalizzazione e varie dinamiche hanno tolto il marchio francese in corsa da un podio che, in realtà, il pilota transalpino era riuscito a conquistare prima della sanzione di cinque secondi in gara 1.

L'E-Prix di Monaco prenderà il via sabato 27 aprile alle 15:03.