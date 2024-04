FE | Arriva la nuova Gen 3 Evo: sarà svelata all’ePrix di Monaco

La Formula E deve ancora concludere un’avvincente Season 10, ma dietro le quinte sta già lavorando al futuro, sia su quello immediato che quello a lungo termine. A partire dalla prossima stagione, infatti, debutterà la Gen 3 Evo, la nuova monoposto elettrica che rappresenterà un’evoluzione dell’attuale Gen 3 in pista ormai da inizio 2023.

Il campionato è pronto ad alzare ulteriormente l’asticella e ci sono tanti elementi che rappresenteranno una novità per una generazione di monoposto che, in realtà, ha ancora molto da dare in termini di puro potenziale.

Nella giornata di oggi, la Formula E ha confermato ufficialmente che la Gen 3 Evo verrà presentata ufficialmente in occasione dell’ePrix di Monaco che si terrà a fine aprile, come fu per la Gen 3 circa due anni fa. Il debutto in pista è previsto per la stagione 2025, per poi essere utilizzata anche nel 2026. Dietro le quinte, chiaramente, FIA e Formula E hanno già svolto numerosi test per assicurarsi che il pacchetto sia affidabile.

Foto di: DPPI

A livello estetico la vettura non dovrebbe essere rivoluzionata, mantenendo delle caratteristiche comuni con l’attuale generazione, come già in passato per avvenuto per le evoluzioni della Gen 1 e della Gen 2. Le modifiche più importanti e visibili a primo impatto riguarderanno la parte anteriore della macchina, anche per motivi di sicurezza, ma ci saranno delle novità anche in altre zone del bodywork.

Tanto lavoro, però, è stato fatto a livello tecnico. Lo scorso anno la Formula E ha lavorato su una vettura concept, la Gen 3 BETA, una macchina sperimentale senza le limitazioni delle auto attuali imposte dalla FIA. La Gen 3 BETA, ad esempio, poteva far funzionare il motogeneratore elettrico non solo per la fase di ricarica, ma anche di trazione, con un netto miglioramento delle prestazioni.

Questa novità, che ora è limitata solo a livello regolamentare, dovrebbe essere introdotta sulla nuova generazione che verrà presentata a Monaco fra due settimane: è difficile stabilire il miglioramento totale a livello di performance, dato che la sua efficacia dipenderà di circuito in circuito a seconda del layout e delle caratteristiche dell’asfalto, ma si parla di una salto in avanti attorno ai due secondi.

Inoltre, il prossimo anno debutterà una nuova specifica delle gomme Hankook, che garantirà maggior grip per rispondere alle critiche dei piloti di questi ultimi due anni, che hanno spesso sottolineato come gli pneumatici fossero troppo duri limitando le possibilità della monoposto. È importante sottolineare che i costruttori potranno anche omologare un nuovo Powertrain, per cui i miglioramenti non avveranno solo a livello software, ma anche hardware.

Maximilian Günther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Nick Cassidy, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Foto di: Andreas Beil

Jeff Dodds, amministratore delegato della Formula E, ha sottolineato quanto questo passo in avanti con la Gen 3 Evo rappresenti tutti gli sforzi del campionato per offrire un prodotto più completo a livello tecnologico, ma tenendo a mente anche il fattore spettacolo. Le attuali monoposto potrebbero infatti essere già ben più rapide solo apportando poche modifiche a livello software, ma l’intenzione del campionato è anche quello di puntare sul tema efficienza producendo gare alle volte imprevedibili.

“Mentre ci prepariamo a svelare la GEN3 Evo, non stiamo solo svelando una macchina, perché stiamo continuando a plasmare il futuro delle corse”, ha spiegato Dodds.

Questa nuova iterazione non solo esemplifica la nostra dedizione all'innovazione e al superamento dei limiti della tecnologia, ma rafforza anche il nostro impegno a offrire ai nostri fan gare esaltanti e competitive. Stiamo definendo nuovi che intensificheranno le rivalità in pista e il coinvolgimento dei fan, mantenendoci all'avanguardia negli sport motoristici globali".