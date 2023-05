F2 | Martins punta in alto: "Sono veloce, ma devo fare meno errori"

Due podi e tante delusioni. L’attuale stagione di Formula 2 non sembra procedere nella direzione che sperava Victor Martins, al debutto nella serie cadetta dopo aver trionfato in Formula 3 l’anno passato.

L’inizio di campionato, in realtà, aveva riservato qualche sprazzo di velocità, con due podi nei primi due GP della stagione, impreziosito anche da una pole position in Arabia Saudita. Forse il rimpianto è proprio la gara di Jeddah, dove ha gettato una possibile vittoria nella gara della domenica mattina in seguito a un testacoda.

Le buone prestazioni in qualifica sono lo spiraglio che il francese intende giocarsi da qui a fine campionato e, dal suo punto di vista, dimostrano che la velocità non manca. "La velocità è assolutamente presente. Credo di aver la migliore media in qualifica di inizio stagione rispetto agli altri. Quindi, sto dimostrando di essere a posto dal punto di vista delle prestazioni", ha sottolineato il francese in un'intervista al sito gemello di Motorsport.com, Motorsport-Total.com.

Victor Martins, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Prestazioni che, però, non sono state convertite in punti. Dopo i primi quattro fine settimana del campionato, il pilota della ART si trova solo in quindicesima posizione. Nelle otto gare disputate, è andato a punti solo due volte, proprio in corrispondenza delle due corse in cui è finito sul podio, ovvero le sprint race del Bahrain e dell’Arabia Saudita.

Al contrario, nelle altre gare si segnalano tre ritiri, una squalifica e un weekend da dimenticare, quello australiano. Alla base di questi zeri ci sono anche diversi errori da parte del transalpino: in Bahrain è arrivato al contatto con Roman Stanek al primo giro, nella feature race a Jeddah è andato a sbattere mentre si trovava in testa, mentre nella prima corsa a Baku è arrivato lungo finendo contro il muro in curva uno.

Un inizio di stagione “frustrante”, per come lo ha definito lo stesso Martins, in cui non è stato in grado di concretizzare le sue prestazioni: “È stato un po' frustrante. Penso che in gara abbiamo la velocità, ma devo solo gestire meglio le gare. Io ce l'ho [la velocità] e devo usarla al meglio".

"Devo solo eliminare questi piccoli errori e sicuramente i punti verranno segnati da qui alla fine del campionato".

Martins, che è supportato dal team Alpine di Formula 1, sa che alla fine ciò che conta agli occhi delle squadre è solamente il risultato, soprattutto negli ultimi anni, con i team che vogliono performance di rilievo in brevissimo tempo. "L'obiettivo è quello di entrare in F1, questo è il primo traguardo ovviamente. Ma prima voglio fare bene in Formula 2. Lo sto già facendo, ma voglio fare punti per il campionato", ha spiegato Martins.

Recentemente Martins ha fatto il proprio debutto su una vettura di Formula 1 durante un test privato provando la A521 a Monza e non è escluso che possa anche girare durante una sessione di prove libere nella seconda parte dell’anno, magari alternandosi con Jack Doohan, altro pilota dell’Academy Alpine. Ma anche l'australiano sta vivendo un avvio di stagione difficile con la Virtuosi ed è solo 13° in classifica generale.

In merito alla possibilità di disputare una sessione di prove libere, Martins ha voluto tenere basse le aspettative, sottolineando che realisticamente, in caso di buona stagione in Formula 2, le cose potrebbero evolversi in maniera naturale: "Prima di tutto ho bisogno di prestazioni che mi permettano di essere ai vertici del campionato. E poi forse mi daranno un giorno in Formula 1”, ha aggiunto il transalpino.