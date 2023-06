C'è un po' di Milan in F1: RedBird acquista quote di Alpine

Nel corso degli anni, Renault non ha mai nascosto la sua volontà di voler allargare gli orizzonti e trovare nuovi investitori che potessero portare investimenti freschi per il proprio team di Formula 1, che ora gareggia sotto le insegne dell’Alpine.

Per questo, nella mattinata della giornata di lunedì, la Casa francese, gruppo di riferimento per quanto riguarda il mondo Alpine, ha annunciato di aver venduto il 24% della squadra di Formula 1 basata a Enstone per un valore complessivo di circa 200 milioni a un gruppo di investitori che comprende Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments.

Il portafoglio della società d'investimento statunitense RedBird comprende una partecipazione nelle società calcistiche del Milan in Italia e del Tolosa in Francia, così come una partecipazione in Fenway Sports Group, un gruppo che possiede la squadra di MLB Boston Red Sox e il Liverpool FC in Inghilterra.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, festeggia la sua terza posizione con Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Laurent Rossi, Alpine Chief Executive Officer e la squadra. Photo by: Alpine

Maximum Effort Investments è invece guidata dagli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, che possiedono anche il Wrexham FC, un’altra società calcistica britannica. Il co-fondatore di Otro Capital, Alec Scheiner, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della squadra di Enstone.

Nel suo annuncio rilasciato lunedì, Renault ha dichiarato che Alpine "beneficerà dell'esperienza collettiva e dei precedenti del gruppo di investitori nel settore dello sport, tra cui media, sponsorizzazioni, gestione dei biglietti e dei diritti commerciali, ospitalità, licenze e strategie di merchandising per sbloccare la creazione di valore e nuove opportunità di crescita".

"Il gruppo di investitori ha una solida esperienza nella creazione di società con partner riconosciuti come Dallas Cowboys, Fenway Sports Group, NFL, Toulouse FC e Wrexham AFC. Il team di Alpine F1 beneficerà anche dell'esperienza del Gruppo di investitori in materia di dati e tecnologia, fattori chiave per il marketing e le prestazioni commerciali."

Ad accogliere positivamente l’ingresso di nuovi investitori è stato anche l’amministratore delegato di Alpine, Laurent Rossi. Alpine avrà ora a disposizione gli investimenti necessari per completare l’ammodernamento di alcune strutture, tra cui il nuovo simulatore ordinato pochi mesi fa, chiudendo così il gap tecnologico che la separata dagli altri top team. Dopo aver raggiunto il quarto posto nel 2022 e aver conquistato un podio in questo avvio di campionato 2023, la squadra francese punta a lottare per il mondiale entro pochi anni.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

"Questo ingresso è un passo importante per migliorare le nostre prestazioni a tutti i livelli. In primo luogo, Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, in qualità di operatori internazionali con una solida esperienza nel settore sportivo, apporteranno le loro riconosciute competenze per potenziare la nostra strategia mediatica e di marketing, essenziale per sostenere le nostre prestazioni sportive a lungo termine", ha dichiarato Rossi.

“In secondo luogo, le entrate incrementali generate saranno a loro volta reinvestite nella squadra, al fine di accelerare ulteriormente il nostro piano Mountain Climber, volto a recuperare il ritardo rispetto ai top team in termini di strutture e attrezzature all'avanguardia."

Renault ha sottolineato che l'investimento riguarda solamente la scuderia di Formula 1 con sede a Enstone, che porta il suo valore complessivo attorno ai 900 milioni. Non rientra nell’affare, invece, la sede di Viry-Chatillon dove vengono sviluppati i motori destinati alla massima competizione automobilistica.