F1 | Alpine: "Al limite delle PU con Gasly, ma non andrà in penalità"

Dopo le prime due sessioni di prove libere in Canada, con quella di apertura conclusa dopo solo sette curve a causa di un problema al volante di scorta, Alpine ha deciso di montare sulla vettura di Pierre Gasly la quarta Power Unit in questa prima parte di campionato, la quale coincide anche con il numero massimo concesso dal regolamento.

Infatti, prima del meeting della F1 Commission ad aprile, il regolamento prevedeva solamente tre unità nel corso del campionato ma, in via eccezionale, i team hanno scelto di aumentare il limite a quattro garantendo così maggior flessibilità. Al momento il pilota francese è l’unico dell’intera griglia ad aver raggiunto il numero di unità massimo consentite, ma il team di Enstone è certo che non ne serviranno altre per concludere la stagione, evitando così una penalità.

La seconda unità era stata montata in occasione del Gran Premio di Azerbaijan, quarto appuntamento del mondiale, come conseguenza del principio d’incendio sulla vettura del transalpino nelle libere del venerdì. In Spagna si è poi deciso di andare per la terza unità, mentre la quarta, ed ultima concessa dal regolamento prima di incappare in una penalità, è stata montata il sabato mattina in Canada. Per altro, Gasly è già al limite anche con la centralina e il pacco batterie, ma quelli sono stati sostituiti solamente a Monaco, segnale che non sono rimasti danneggiati a Baku.

Pierre Gasly fermo a Baku dopo i problemi sulla sua vettura Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Avendo già raggiunto la quota massima prevista, Gasly dovrà disputare i restanti 15 Gran Premi del calendario con le Power Unit che ha già utilizzato in precedenza. Da questo punto di vista, la squadra francese è fiduciosa che non sarà necessario montare altri motori, potendo così arrivare fino ad Abu Dhabi solamente con le unità nel pool: “Mi hanno detto [dal reparto Power Unit] che non ne monteremo altre. So che è molto presto nella stagione, ma la situazione è questa", ha detto il direttore sportivo del team, Alan Permane.

"Ha abbastanza unità per affrontare il resto dell'anno. Ci sono persone molto più intelligenti di me che si occupano della ripartizione delle unità, del chilometraggio e del degrado [in termini di potenza], e di tutto questo genere di cose. Ma al momento il piano è quello di proseguire il resto della stagione senza montare altre unità".

Tornando al Canada, Permane ha parlato anche del singolare problema che ha bloccato Gasly nella prima sessione di libere dopo solo sette curve, in questo caso legato al volante. "Il problema al volante che abbiamo avuto con la macchina di Pierre è particolare. Ho parlato con i tecnici del reparto elettronica, non è un componente che progettiamo noi, ma un componente che acquistiamo e che probabilmente è presente su tutti i volanti della pit lane. Il progetto probabilmente risale ancora 2008 e non ha mai creato problemi”.

Il volante dell'Alpine A523 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"L'alimentatore si è guastato e abbiamo perso la frizione. Ecco perché avete sentito Pierre dire che aveva problemi: in realtà è successo un problema con la frizione. Queste cose sono complicate. Bisogna tornare indietro, bisogna vedere se è stato maltrattato in qualche modo e cercare di capire perché si è danneggiato".

Al di là del discorso Power Unit, Alpine è particolarmente attiva sul lato aggiornamenti e in Austria dovrebbe arrivare una nuova ala anteriore. Attualmente, come confermato dallo stesso Permane, c’è anche un nuovo fondo in fase di progettazione, anche se non è ancora chiaro quando farà il suo debutto in pista.