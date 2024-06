F1 | Yuki Tsunoda rinnova con Racing Bulls per il 2025

Yuki Tsunoda era uno dei piloti nella lista di alcuni team per la prossima stagione, ma questa mattina Racing Bulls lo ha tolto dal mercato annunciando di aver rinnovato il contratto del pilota giapponese per la prossima stagione di Formula 1. Il 24enne nativo di Sagamihara ha accettato l'offerta proposta dai vertici del team che ha ancora base a Faenza e andrà a concludere l'era delle vetture a effetto suolo sempre al volante di una VCARB.

La squadra diretta da Laurent Mekies e Peter Bayer si è convinta di trattenere Tsunoda anche grazie a un avvio di stagione mai così buono da parte del pilota supportato da Honda. Nelle prime 8 gare sino a qui disputate in stagione, Tsunoda ha collezionato 5 arrivi a punti per un totale di 19 punti raccolti sui 24 complessivi del team, frutto di due settimi posti, un ottavo e due decimi.

"Sono molto felice di rimanere con Visa Cash App RB ed è una bella sensazione aver deciso il mio futuro così presto. Per questo voglio ringraziare tutti i collaboratori della Red Bull e della Honda che hanno avuto un ruolo così importante nella mia carriera e continueranno a farlo", ha detto Tsunoda.

"La squadra ha un grande progetto di sviluppo davanti a sé e sono entusiasta di farne parte. È bello sapere che tutti apprezzano il duro lavoro che ho svolto e che la squadra crede che io possa aiutarla ad avanzare sulla griglia di partenza. Abbiamo già fatto progressi evidenti in questa stagione e questo mi motiva a dare sempre il massimo ed è quello che continuerò a fare con VCARB", ha proseguito.

"Per il momento, mi concentro sulle gare rimanenti di questa stagione, con l'obiettivo di portare a casa il maggior numero di punti possibile, crescendo sempre con la squadra, gettando le basi per fare ancora meglio il prossimo anno!", ha concluso.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Grazie a questo rinnovo, Yuki Tsunoda diventa il pilota con più stagioni complete nel team faentino, ben 5, andando a superare il precedente record detenuto da Pierre Gasly. Il pilota transalpino, oggi all'Alpine, è comunque il recordman dal punto di vista dei GP fatti con la scuderia italo-austriaca con 96 partenze, ma al termine della stagione 2025 Tsunoda avrà battuto quel record arrivando a 111.

Nelle sue tre stagioni complete con Racing Bulls (prima AlphaTauri), Tsunoda ha collezionato 61 punti totali (32 nella prima stagione, 12 nella seconda e 17 nella terza). Quest'anno, come detto, è a 19 e ha già fatto meglio delle annate 2022 e 2023 grazie a una VCARB01 in netta crescita nel corso delle ultime uscite.

"Ho osservato con interesse i progressi di Yuki in Formula 1 già prima del mio ritorno a Faenza e sono stati impressionanti, anno dopo anno", ha commentato Laurent Mekies, Team Principal di Visa Cash App RB. "Il passo avanti che ha fatto quest'anno è semplicemente fenomenale e continua a sorprenderci tutti, gara dopo gara".

"Non c'è dubbio sulla sua velocità naturale, a cui ora ha aggiunto un approccio molto più maturo: questa combinazione lo rende un pilota molto veloce e costante, oltre che un grande uomo squadra. Continuiamo a capire meglio ciò di cui lui ha bisogno da noi e viceversa, quindi stiamo progredendo insieme, Yuki come pilota e il team, come Visa Cash App RB. Condividiamo le stesse ambizioni, quindi ci sono molte buone ragioni per continuare il nostro viaggio insieme. Ha ancora molto da dare!", ha proseguito.

Anche il CEO, Peter Bayer, ha espresso la sua soddisfazione per aver chiuso l'operazione: "Yuki ha fatto parte di entrambi i programmi Red Bull e Honda Junior Driver ed è grazie ad un buon lavoro da parte di tutti che è stato in grado di raggiungere il suo attuale livello di prestazioni. Come dice il proverbio, 'squadra vincente, non si cambia', quindi siamo lieti di confermare Yuki come parte del nostro futuro. È una risorsa preziosa sia in pista che fuori, perché la sua natura coinvolgente lo ha reso molto popolare tra i fan di tutto il mondo. Siamo entusiasti che rimanga con noi".

La conferma di Tsunoda per il 2025 apre uno scenario complesso per Daniel Ricciardo. I suoi risultati non possono farlo dormire sereno e, salvo un cambiamento radicale nei risultati dal Canada in poi, sarà difficile rivederlo titolare nel team Faentino la prossima stagione. Alle sue spalle, lo ricordiamo, c'è sempre Liam Lawson, il quale lo scorso anno dimostrò di essere pronto a fare il salto nel Circus iridato finendo a punti in un'occasione in cui fu chiamato a sostituire proprio l'australiano infortunato a Zandvoort.

Nelle scelte di mercato per la prossima stagione, è bene ricordare anche i movimenti politici tra Red Bull e Racing Bulls. Con diverse fazioni che stanno cercando di darsi battaglia per il controllo del team di Milton Keynes (tra cui gli austriaci del Gruppo che lottano con Christian Horner), il futuro di Ricciardo rimane appeso a un filo. Intanto Lawson attende alla porta.