F1 | Willams: Sargeant correrà con il telaio incidentato da Albon

Si usa dire che le colpe dei padri ricadono sui figli. A quanto pare, in casa Williams le colpe degli Albon ricadono sui Sargeant. Permetteteci la battuta, ma quello che sta succedendo all'interno del box della squadra di Grove è quanto meno particolare.

Due settimane fa, a Melbourne, l'anglo-thailandese ha distrutto la sua FW46 in un incidente avvenuto nella prima sessione di prove libere. Purtroppo, però, la squadra non aveva a disposizione un telaio di scorta, quindi si è trovata nella condizione di poter proseguire il weekend con un solo pilota.

Ritenendo che quello con più possibilità di provare ad artigliare un piazzamento in zona punti fosse proprio Alex Albon, ha chiesto un sacrificio a Logan Sargeant, con lo statunitense che si è fatto da parte per cedergli il suo abitacolo.

Arrivati in Giappone, si pensava che Sargeant sarebbe tornato in possesso della sua monoposto, ma non è così. La Williams non avrà a disposizione la scocca di scorta fino al weekend di Miami e nel frattempo sarà proprio Logan a dover scendere in pista con quella incidentata da Albon ad Albert Park, che è stata riparata.

"È quella riparata", ha detto Sargeant quando gli è stato chiesto con quale vettura correrà questo fine settimana. "Il carico di lavoro per il cambio di vettura sarebbe stato troppo gravoso per i meccanici. Ma la riparazione del telaio è andata meglio del previsto".

Alex Albon, Williams Racing FW46 Foto di: Williams

Il team principal James Vowles ha assicurato che l'americano non dovrebbe notare alcuna differenza tra le due vetture, perché non c'era una crepa sulla scocca e la riparazione è stata fatta sugli attacchi delle sospensioni, con un aumento di peso stimato in 100 grammi.

La Williams non ha ancora parlato con i piloti sulla strategia che seguirà in Giappone se si dovesse verificare nuovamente un episodio simile, ma entrambi sono consapevoli fin dall'inizio dell'anno che esiste un problema legato ai ricambi della FW46, come ha confermato proprio Sargeant.

"E' una situazione che abbiamo dovuto gestire nelle prime tre gare. Siamo andati in Arabia Saudita con la stessa situazione. E, naturalmente, è una di quelle cose per cui bisogna stare attenti. Ma non lo si può neanche essere troppo, perché questa è la Formula 1".

"Se si sta troppo attenti, non si va da nessuna parte. Quindi bisogna solo impegnarsi, essere fiduciosi e sperare che nulla vada storto", ha concluso, aggiungendo di aver compreso i motivi "statistici" che a Melbourne avevano spinto la squadra a puntare su Albon piuttosto che su di lui.