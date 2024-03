F1 | Williams: il telaio rotto da Albon sarà pronto per Suzuka

Lo scorso fine settimana la Williams si è trovata a poter correre con una sola monoposto il Gran Premio d'Australia a causa di un incidente occorso ad Alexander Albon in cui ha danneggiato il telaio della sua FW46.

Il team si è trovato così a poter correre la gara con il solo Albon dopo aver passato al thailandese il telaio di Logan Sargeant con il preciso intento di provare a raccogliere punto. Missione poi fallita. La mancanza di un terzo telaio, quello di scorta, ha fatto storcere il naso ad appassionati e addetti ai lavori: singolare che un team di Formula 1 approcci le prime gare della stagione senza un telaio di scorta.

Williams si è messa subito al lavoro per spedire il telaio danneggiato a Grove per essere riparato dopo averlo ispezionato già a Melbourne grazie a un sistema che ha accorciato i tempi tra valutazione del danno e la riparazione.

"Sono fiducioso che riusciremo a riparare il telaio", ha detto il team principal della Williams, James Vowles. "Abbiamo messo in atto delle misure per assicurarci che il telaio tornasse a Grove molto presto lunedì mattina, credo che sia arrivato attorno alle 2 del mattino. C'erano già dei nostri uomini in sede che stavano lavorando per smontarlo e ripararlo".

"Siamo in una buona posizione per riavere il telaio abbastanza presto per Suzuka. A Melbourne sono state scattate delle fotografie e sono state utilizzate tecniche chiamate NDT, ovvero non-destructive testing. Questo ci permette di capire quanto è grande il danno e cosa dobbiamo fare. E la preparazione è stata fondamentale".

"Il risultato è stato che già alle 2 del mattino del mlunedì si è potuto iniziare a lavorare. Questo significa che a Suzuka avremo due monoposto da schierare senza problemi".

Vowles ha anche annunciato un leggero ritardo nell'arrivo del tanto sospirato terzo telaio proprio a causa della riparazione che ha coinvolto il team a Grove. Questo dovrebbe arrivare addirittura dopo il Gran Premio della Cina.

"Il piano originale per l'inizio della stagione era di avere tre telai, come sarebbe normale attendersi al primo round della stagione. Da allora, soprattutto con il lavoro che stiamo svolgendo sul telaio numero 2, ci sarà ancora un piccolo ritardo".

"Si tratta di migliaia di ore spese in materiali compositi per prepararlo. E' uno dei lavori più importanti per un team di F1. Presto avremo il terzo telaio. Nel frattempo, però, dovremo fare i conti con le circostanze che incontreremo sul nostro cammino", ha concluso Vowles.