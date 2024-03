F1 | Mercato: Red Bull mette i paletti e condiziona le decisioni...

Gli ultimi mesi hanno confermato che nessun matrimonio in F.1 può essere considerato a prova di divorzio. Davanti a colpi di scena come l’accordo Hamilton-Ferrari o all’improvviso rischio di licenziamento di Christian Horner, ogni scenario sembra possibile. Da qui il possibile trasferimento di Max Verstappen in Mercedes, l’arrivo in Red Bull di Fernando Alonso (con magari Carlos Sainz al suo fianco) o addirittura il ritorno in pista di Sebastian Vettel.

Si parla molto, e un dato di fatto, gli entourage dei piloti ed i vertici delle squadre sono impegnati nel riuscire a leggere il quadro prima degli avversari, ma questa è prassi ordinaria, tutti parlano con tutti per poter mettere sul tavolo una fotografia più completa possibile della situazione. Nei prossimi mesi sono attesi molti accordi, visto che solo sette piloti hanno un contratto per la stagione 2025, ma non è detto che ci sarà davvero il terremoto preannunciato da alcuni rumors.

In questo momento a mantenere il mercato in una fase di stallo è la Red Bull, e non potrebbe essere altrimenti vista la bufera che ha attraversato la squadra. Nel weekend di Melbourne sembra essere tornata la calma, l’interesse mediatico si è attenuato e dall’esterno il team appare più tranquillo, ma restano sempre i rumors sul futuro di Verstappen. È un fatto che la Mercedes speri nella possibilità di poter avere con sé il campione del mondo, Toto Wolff ha recentemente dichiarato che il matrimonio con Verstappen “è solo questione di tempo, prima o poi ci sarà”.

Il sorriso tirato di Toto Wolff: la Mercedes non è competitiva, ma l'austriaco alletta Verstappen Foto di: Shameem Fahath

Lo stesso Wolff sa però molto bene che oggi lasciare Red Bull per la Mercedes sarebbe una scelta molto azzardata in chiave 2025 e comunque non priva di incognite anche in ottica 2026. Per convincere un pilota ad abbandonare una squadra vincente devono esserci ostacoli giudicati insormontabili, e qui sarà compito di Horner convincere Verstappen che, mettendo tutto sulla bilancia, ha più da perdere che da guadagnarci.

Il supporto garantito a Horner dall’azionista di maggioranza del Gruppo Red Bull, Chalerm Yoovidhya, ha reso inutile un’eventuale aut-aut da parte dell’entourage di Verstappen per provare a destituire l’attuale team principal, se Max vuole continuare a correre per la Red Bull Racing lo farà con Horner nelle vesti di team principal.

Ora resta solo da verificare se Verstappen ne farà una questione di orgoglio o se darà priorità alla sua carriera e alla potenziale possibilità di poter raggiungere quota cinque mondiali al termine del prossimo anno.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Red Bull Content Pool

Se è poco probabile che Verstappen lasci la Red Bull, non è neanche detto che a fine anno sarà Sergio Perez a fare le valigie. La posizione di Checo non è delle più stabili, ma l’inizio di stagione ha giocato a suo favore, portando alla squadra due secondi posti (dietro Verstappen) in tre gare.

È quello che Red Bull gli chiede, e se il rendimento si confermerà su questi livelli fino ad inizio estate (la deadline per il mercato dei top team) Perez sarà confermato. Da più di un anno non ci sono state tensioni tra i due piloti, gli obiettivi 2023 sono stati tutti raggiunti, e se il trend sarà confermato anche in questa stagione non ci sarà un reale motivo per prendersi il rischio di un cambio. Dopo la bufera degli ultimi mesi oggi la tranquillità in Red Bull è vista come un grande valore aggiunto.

Ci sono stati comunque dei contatti tra Horner ed i rappresentanti di altri piloti con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati in caso di necessità. Alonso sembra dare priorità ad un rinnovo con Aston Martin, ma ha ovviamente sondato anche Red Bull e Mercedes.

Fernando Alonso: deve decidere il suo futuro, sarà ancora Aston Martin?

Per Fernando lo scenario da sogno sarebbe un arrivo a Milton Keynes senza Verstappen, ma con Max in squadra anche l’opportunità di guidare la miglior monoposto sulla griglia perde molto di fascino. Meno probabile appare oggi la possibilità di vedere Alonso in Mercedes, le garanzie tecniche non sono migliori di quelle Aston Martin, un ambiente nel quale Fernando è ben inserito. In più Alonso difficilmente strapperebbe a Wolff un ingaggio maggiore di quello che percepisce oggi.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Ferrari

Molto attivo sul mercato è anche l’entourage di Sainz. La vittoria di Melbourne è arrivata nel momento ideale per aumentare le quotazioni di Carlos sul mercato, e le possibilità sembrano essere diverse. Per Sainz un passaggio in Red Bull, anche al fianco di Verstappen, sarebbe un’opzione molto gradita, ma comporta un’attesa (ovvero il tempo che Red Bull ha concesso a Perez) che non si sposa bene con le esigenze di Carlos, intenzionato a conoscere il suo futuro nel minor tempo possibile.

Le chance in Aston Martin sono legate ad un’eventuale uscita di Alonso, opzione che oggi appare non impossibile ma poco probabile, mentre c’è silenzio su un potenziale interesse reciproco con la Mercedes, di fatto mai fatto trasparire da Wolff. Alla finestra c’è sempre Audi, ma al netto di diverse certezze (ruolo, ingaggio, durata del contratto) ci sono da mettere in conto tante incognite sul fronte tecnico.