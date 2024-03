F1 | Dokic sfortunata: colpita dalla ghiaia lanciata da un'uscita di Alonso

Trovarsi nel posto giusto al momento giusto non vale solo quando la fortuna ti rende protagonista di un evento positivo, ma anche il contrario. Quello che è successo a Jelena Dokic può essere considerato il massimo della sfortuna: che un pilota, nello specifico Fernando Alonso, esca di pista su un circuito e tu finisca al centro medico per questo.



L'ex tennista croata (tre volte terza a Wimbledon, due volte agli Australian Open e due volte seconda agli US Open) era presente sugli spalti del circuito Albert Park di Melbourne come ospite della Mercedes. Alonso ha perso il controllo della sua Aston Martin durante le qualifiche quando, nel primo giro della Q3, ha finito per sfrecciare sulla ghiaia alla curva 6, sollevando quei piccoli sassi di ghiaia che hanno finito per impattare con l'occhio della Dokic.

"Quando si partecipa a un weekend di Formula 1 in Australia e un'auto esce di pista proprio davanti a te, tutti i detriti di pietra ti finiscono letteralmente nell'occhio. Fernando Alonso è uscito di pista e i detriti di ghiaia che si vedono volare dalle sue ruote posteriori mi hanno colpito direttamente nell'occhio destro. Ho dovuto farmi curare, ma è tutto a posto", ha riferito per la prima volta sabato su Instagram.

"È solo un occhio iniettato di sangue e lacerato. Sopravviverò. Un lavoro incredibile e veloce da parte del paramedico della Mercedes in Australia. Sono pronta a vedere ancora la F1 e posso confermare che il trucco è rimasto al suo posto e non si è staccato".

"Siamo dispiaciuti di questo, Jelena Dokic. Le mandiamo i nostri migliori auguri e le auguriamo una pronta guarigione", ha risposto il team di Alonso.

Poi, domenica, rivedendo come se l'è cavata al GP d'Australia, la Dokic ha aggiornato il suo stato, scrivendo sullo stesso social network: "Per tutti quelli che me lo chiedono, il mio occhio sta bene, sto bene. Grazie per tutti i bei messaggi".

La Dokic, che nel 2000, a 17 anni, ha messo al tappeto la numero 1 del mondo Martina Hingis a Wimbledon, ha acquisito ancora più notorietà dopo il suo ritiro nel 2014, dopo aver rivelato di aver subito abusi dal padre e dall'allenatore durante la sua carriera. Ha anche dovuto lottare contro le critice subite sui social media a causa del suo ingrassamento.