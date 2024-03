F1 | Wolff: "Max in Mercedes? Deve succedere a un certo punto"

Mercedes si trova a dover fronteggiare diversi problemi in questo avvio di stagione 2024. Primo tra tutti, la scarsa competitività mostrata dalla W15 nelle prime tre uscite. Ma per la Casa della stella a tre punte non esiste solo il presente.

Anzi, il futuro fa ancora più gola. E per diversi motivi. L'annuncio fatto da Lewis Hamilton, con cui ha fatto sapere al mondo che dal 2025 correrà per la Ferrari, ha reso disponibile un sedile in Mercedes a partire dalla prossima stagione. A oggi la squadra diretta da Toto Wolff è l'unica ad avere un sedile disponibile tra quelle top (escludendo l'attuale sedile di Perez in Red Bull).

Nel corso delle ultime ore, Wolff ha concesso un'intervista a Fox Sports Australia, parlando apertamente del suo interesse per Max Verstappen. La situazione in Red Bull innescata e resa pesante dal caso Horner può essere la miccia che scatena la girandola di sedili già partita, in realtà, con la scelta fatta da Hamilton.

Verstappen è la scelta numero 1 per il team di Brackley, e ormai questo è chiaro. Toto Wolff lo ha sottolineato ancora, con il preciso intento di mettere ulteriore pressione ai rivali di Milton Keynes, ma anche per lavorare ai fianchi l'entourage del pilota olandese e spianare la strada per il suo approdo in Mercedes. Wolff pensa che Max, prima o poi, è destinato a vestire la tuta argentata. La domanda, però, è la seguente: quando avverra?

"Max è straordinario, ma in questo momento gli daremmo una macchina difficile da guidare e da mettere a punto, Vorrei dirgli: 'Questa è una macchina che potresti guidare perché anche lei va forte", ha detto il manager austriaco all'emittente australiana.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"La decisione di Lewis (di andare in Ferrari nel 2025, ndr) è stata presa molto rapidamente e presto nella stagione. Ora voglio davvero prendere il tempo necessario per fare le scelte, senza affrettare nulla. Abbiamo un sedile libero e siamo gli unici, tra i top team, ad averne uno per la prossima stagione. A meno che Max non decida di andarsene dalla Red Bull. A quel punto non avremmo più un sedile libero".

"CI sono pochi piloti che sono davvero interessanti per noi e vanno da un talento davvero giovanissimo (Andrea Kimi Antonelli) ad altri che invece hanno davvero tanta esperienza. Non decideremo nel corso delle prossime settimane o nei prossimi mesi. Voglio continuare a monitorare il mercato".

Non è un segreto che già in passato Toto Wolff provò a prendere Max e a inserirlo nel programma giovani della Mercedes. Ma la risolutezza e i piani di Red Bull per l'olandese ebbero la meglio: subito in Formula 1 e, dopo una sola stagione, passò in Red Bull al posto del retrocesso Danill Kvyat vincendo addirittura all'esordio, al Gran Premio di Spagna 2016.

"Abbiamo già avuto modo di provare a ingaggiarlo. Successe mentre Max correva nella FIA F3 Europea. Incontrammo il padre Jos, con cui ho un ottimo rapporto, nella mia casa di Vienna. A quell'epoca non avevo le possibilità di garantirgli subito un sedile in Formula 1. Jos mi disse che Red Bull, invece, aveva l'opportunità di farlo da subito con Toro Rosso. E andò così. Dopo una stagione a Faenza prese il posto di Daniil Kvyat a metà della stagione successiva. E ora vediamo un 3 volte campione del mondo".

Toto Wolff e Jos Verstappen sono stati visti parlare in maniera stretta già dopo il Bahrain, quando il caso Horner riempiva le pagine di quotidiani e siti specializzati. E' chiaro che Wolff faccia sul serio: per sostituire Hamilton è necessario prendere uno dei migliori, se non il migliore.

"Prendere Max sarebbe come chiudere un cerchio. E' quel tipo di unione che deve accadere, deve diventare realtà. Ma non sappiamo quando accadrà. Max è la nostra prima scelta. Vediamo tutti quale sia il suo livello di performance. Ma non vorrei certo scartare gli altri che abbiamo in lista", ha concluso Wolff.