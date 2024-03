F1 | Williams: ad Albon il telaio rimasto. Sargeant non correrà

A Melbourne ormai il sole è tramontato, ma c'è un box in pieno fermento. E' quello della Williams, dove in meccanici stanno lavorando alacremente sulla FW46 di Logan Sargeant preparandola per... Alexander Albon.

Il team di Grove ha deciso di affidare l'unico telaio rimasto intatto dopo l'incidente nelle Prove Libere 1 di questa mattina che ha visto proprio Albon danneggiare in modo importante il suo, lasciando così a piedi per il resto del fine settimana il pilota americano.

Albon, a 20 minuti dal termine del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Australia, è finito per perdere il controllo della sua FW46 dopo un violento passaggio sul cordolo, centrando successivamente il muro in curva 8 con la parte destra della vettura.

L'urto ha portato la FW46 a rimbalzare contro il muro esterno della curva stessa, sbattendo anche con il lato sinistro. Questo ha provocato gravi danni al telaio e al cambio della monoposto del thailandese.

La Williams, arrivata a Melbourne con appena 2 telai, si è trovata costretta a provare ad aggiustare quello rovinato da Albon, ma non è stato sufficiente. A quel punto ha dovuto decidere chi far correre tra Alex e Sargeant, con l'ex pilota della Red Bull scelto dai vertici della squadra per l'esperienza (e il talento) che vanta nei confronti del compagno di squadra.

Alex Albon, Williams

Per questo i meccanici stanno approntando la monoposto di Sargeant in modo tale che sia Albon a poter proseguire il fine settimana del Gran Premio d'Australia.

James Vowles, team principal della Williams, ha commentato così la scelta fatta dalla squadra, sottolineando inoltre come sia inaccettabile per un team di F1 non avere almeno un telaio di scorta in un fine settimana di gara: "Siamo molto dispiaciuti che i danni subiti dal telaio ci abbiano costretto a ritirarlo dal weekend. È inaccettabile, nella Formula 1 di oggi, non avere un telaio di riserva, ma è un riflesso di quanto siamo rimasti indietro nel periodo invernale e un'illustrazione del perché abbiamo bisogno di un cambiamento significativo per metterci in una posizione migliore per il futuro".

"Di conseguenza, oggi pomeriggio abbiamo dovuto prendere delle decisioni molto difficili. Anche se Logan non dovrebbe soffrire per un errore che non ha commesso, ogni gara è importante quando il centrocampo è più serrato che mai, quindi abbiamo preso una decisione basata sul nostro miglior potenziale per ottenere punti questo fine settimana".

"Questa decisione non è stata presa alla leggera e non ringrazieremo mai abbastanza Logan per aver accettato con grazia, dimostrando la sua dedizione alla squadra; è un vero uomo squadra. Questo sarà un fine settimana difficile per la Williams e non ci metteremo di nuovo in questa situazione".