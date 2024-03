F1 | Verstappen: "Ottimo inizio, anche meglio del previsto"

Non poteva iniziare in maniera migliore la stagione della Red Bull e Max Verstappen, con una doppietta che di quelle da ricordare. Dopo aver conquistato la pole al sabato, l’olandese ha messo in piedi una prova di forza allungando sin dalle prime battute della corsa, fino ad arrivare a un comodo vantaggio che gli ha permesso di allungare lo stint di apertura sulla soft, mentre altri hanno preferito anticipare la sosta per passare alle hard.

Ancor più significativo è proprio il passo nel secondo stint sulla mescola più dura delle tre a disposizione nel fine settimana, perché l’olandese è salito come passo sul minuto e trentasette solamente dopo 17 giri dall’inizio del run, sul ritmo che, invece, grossomodo tenevano i rivali all’inizio del rispettivi stint sulla gomma hard. Per quanto chiaramente vi siano delle correzioni da fare in tema di carburante, questo è solo uno dei vari elementi quanto il pilota della Red Bull avesse in mano il controllo della gara, potendosi permettere di gestire il lift and coast fino al traguardo.

Sotto la bandiera a scacchi, infatti, Verstappen è passato con un vantaggio di ben 22 secondi su Sergio Perez, il quale ha concluso alle sue spalle, mentre il gap è salito a 25 secondi sulla prima delle vetture non Red Bull, ovvero la Ferrari di Carlos Sainz. I problemi accusati da Charles Leclerc ai freni e quelli di George Russell in tema di temperature della Power Unit hanno allentato ulteriormente la pressione, per quanto già dalle prime tornate fosse chiaro che l’olandese avesse il margine per gestire la situazione.

Max Verstappen, Red Bull RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Penso che oggi sia andata anche meglio del previsto, la vettura è stata piacevole da guidare su ogni mescola. Penso che avevamo tanto passo, è stato davvero un piacere oggi, siamo rimasti fuori dai guai. Ottima partenza di stagione, non potevo chiedere di meglio”, ha spiegato Verstappen al termine della corsa, iniziando così al meglio il suo 2024.

“Penso che la partenza sia stata buona, ma la prima curva è un tornatino molto stretto e vuoi difendere l’interno per essere sicuro, ed è quello che abbiamo fatto. Poi ci siamo concentrati sulla nostra gara”.

Uno dei punti rimarcati da Verstappen è stata l’efficacia alla guida, così come il feeling con la vettura, con una RB20 particolarmente piacevole da guidare in gara, tenendo anche a mente che il vento è calato rispetto alla giornata delle qualifiche. Elementi che gli hanno permesso di gestire la corsa e conquistare il suo primo trofeo stagionale, riprendendo da dove aveva lasciato lo scorso anno.

“È stato divertente, mi sono sentito molto a mio agio in macchina, è sempre speciale avere giornate come queste perché non accadono spesso, dove tutto è perfetto e sei tutt’uno con la vettura, tutto è andato alla grande”.