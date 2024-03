F1 | Strategia gomme: due stop, Red Bull ha un set di soft in più

I 57 giri di gara in programma oggi sul circuito di Sakhir risponderanno a tante domande. Sul fronte ‘strategie’ non sembrano però esserci grandi dubbi, le scelte delle squadre che partiranno nelle prime posizioni appaiono abbastanza scontate.

C’è una variabile che differenzia le due Red Bull da Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin, ed è la scelta dei set nuovi conservati in vista della gara. Max Verstappen e Sergio Perez hanno risparmiato un set di soft, decidendo di utilizzare un treno di hard nella FP3, e tutto fa pensare che (come nel 2023) la squadra campione del mondo prenderà il via con un set di soft nuove per poi passare alle hard e concludere nel terzo stint con uno dei treni di soft utilizzati in qualifica.

Max che vantaggio avrai in gara? Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La strategia Red Bull presenta solo un rischio, qualora dovesse entrare in pista la safety car intorno al 30° giro. In quel caso l’alternativa sarà utilizzare un set di medie, mescola finora scartata da tutte le squadre. Per gli altri team di vertice la scelta per coprire i 57 giri di gara sarà soft-hard-hard. Secondo le simulazioni della Pirelli con questa disponibilità di gomme il primo pit-stop è previsto nella finestra tra il giro 11 e 16, mentre la seconda sosta tra il 33esimo ed il 39esimo passaggio. La Red Bull dovrà invece allungare un po' il primo stint con sosta prevista tra la 13esima e la 19esima tornata, passando alle hard e montando il set finale di soft tra il 37mo ed il 43mo giro.

C’è anche la possibilità che Red Bull decida di montare due set di soft in sequenza per poi concludere la corsa con le hard, molto dipenderà dall’andamento del primo stint, probabilmente la parte più strategica del Gran Premio. Verstappen proverà a sfruttare il vantaggio del set di soft nuovo, e soprattutto la buona performance della Red Bull con la mescola C3, risultata migliore nei long-run rispetto a tutti gli avversari.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 lascia i box Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Per la Ferrari sarà molto importante limitare i danni nella prima fase, sperando poi in una buona competitività con le hard, come già visto nei test. Sia Leclerc che Sainz dovranno contenere il divario da Max ma allo stesso tempo guardarsi dalla Mercedes, apparsa veloce nelle simulazioni di gara. Ieri sia Hamilton che Russell hanno confermato delle scelte di setup mirate molto alla gara, altro elemento che aumenta l’interesse in vista della prima gara stagionale.