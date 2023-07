F1 | Verstappen in pole: "Qualifica folle, sorpreso dalle McLaren"

Anche a Silverstone le qualifiche si concludono con un risultato che ormai è diventato una costante, la pole di Max Verstappen. Per l’olandese si tratta infatti della quinta partenza dal palo consecutiva, con una striscia positiva iniziata da Monaco.

La giornata di venerdì lo aveva dato come il grande favorito, con l’incognita principale che risiedeva nelle condizioni: ci si aspettava l’arrivo della pioggia per la terza sessione di prove libere, mentre c’era qualche incertezza in più per le qualifiche.

In Q1 l’aspetto più importante è stato quello di continuare a girare con continuità, anche dopo la bandiera rossa causata dal problema accusato sulla vettura di Kevin Magnussen. L’unica sbavatura dell’olandese nella giornata odierna si è proprio registrata in queste fasi, quando nel tentativo di lasciare il garage ha toccato il muretto della corsia box, danneggiando l’ala anteriore: "Ho fatto un incidente in uscita di box dove ho distrutto l'ala anteriore, sono finito in sottosterzo".

I primi tre qualificati sono Lando Norris, McLaren, l'uomo della pole Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nulla di irreparabile, per cui è bastato sostituire l’ala anteriore e ripartire per segnare il tempo necessario per passare la Q1. Dopo aver superato anche la seconda manche, Verstappen si è presentato in Q3 come l’unico pilota ad avere ancora due set di gomme soft nuovi a disposizione, mentre tutti gli altri hanno potuto contare solamente su un unico tentativo con un treno fresco, con il primo tentativo completato su pneumatici usati.

“È stata una qualifica piuttosto folle. È stata piuttosto frenetica e la pista era anche piuttosto scivolosa in alcuni punti”, ha spiegato Verstappen menzionando alcuni punti critici del tracciato, come la Stowe, dove diversi piloti hanno perso il posteriore finendo oltre la linea bianca che delimita la pista.

“Ma sì, abbiamo fatto i nostri giri e poi la Q3. Sono rimasto piuttosto sorpreso di vedere loro due [i piloti McLaren] lì così in alto. Ma voglio dire, è fantastico anche per la McLaren e spero che anche domani possano fare una buona gara. E da parte nostra, siamo molto contenti di essere in pole position”, ha aggiunto il pilota di Hasselt complimentandosi con i due portacolori della squadra di Woking, capaci di raccogliere il secondo e terzo posto rispettivamente con Lando Norris e Oscar Piastri.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

“Sì, soprattutto in Q1 e Q2, c'erano ancora alcuni punti umidi. Quindi sì, bisognava stare un po' attenti. Era piuttosto strano, perché curva 15 e 16 erano bagnate ma non si capiva bene esattamente dove”, ha spiegato quando gli è stato chiesto quanto fosse difficile gestire la vettura nelle prime due manche.

“Certo, si spinge al limite, ma sapendo che abbiamo una macchina veloce, non c'è bisogno di arrivare al limite del 100%. E credo che sia per questo che nel Q3, quando si è davvero al limite, ti porta a dare il massimo. Credo che sia lì che abbiamo recuperato un po' il gap. Ma non si trattava comunque di un divario molto ampio rispetto a loro [le McLaren]. Ma, naturalmente, per noi oggi è stata una grande giornata e non vediamo l'ora che arrivi domani”.