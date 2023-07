F1 | Albon: "Williams veloce a Silverstone, ma piedi per terra"

La grande sorpresa della prima giornata è senza ombra di dubbio la Williams, capace di portare entrambe le vetture nella top ten. Nel weekend in cui iniziano i festeggiamenti per gli 800 GP della squadra britannica, celebrati con una speciale livrea che riprende le linee della bandiera inglese, la scuderia di Grove vuole stupire e raggiungere un bel risultato.

Dopo il Gran Premio di Spagna, probabilmente le aspettative in casa Williams non erano così rosee per l’appuntamento di casa, dato che Barcellona aveva messo in evidenza i problemi di carico aerodinamico nelle curve veloci che affliggevano la FW45. Ma il pacchetto introdotto in Canada, secondo quanto dichiarato da Alex Albon, ha consentito alla vettura di fare un passo in avanti considerevole nei tratti veloci, visibile solo una pista dalle caratteristiche simili a quelle di Silverstone.

La cautela è sempre d’obbligo, ma i piloti hanno fiducia. Dopo la prima sessione di prove libere, James Vowles aveva ipotizzato che le buone performance potessero essere dovute al fatto che la Williams avesse tentato un approccio più aggressivo in termini di mappature motore, ma la FP2 ha raccontato una realtà convincente. È sì vero che sia Mercedes che McLaren hanno registrato velocità di punta sensibilmente più basse non solo rispetto alla Williams, aspetto tendenzialmente inusuale, ma anche nei confronti di altri competitor, lasciando ipotizzare che il venerdì non ha mostrato a pieno le loro potenzialità.

Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“È stata una giornata particolare, in un certo senso inaspettata. Non abbiamo fatto nulla di particolare, ma alla fine è una giornata normale per noi, ma quando sono passato sul traguardo eravamo nella top tre. In un certo senso facciamo fatica a capire il perché, ma allo stesso tempo la vettura si comporta bene”, ha spiegato Albon commentando la giornata.

“Sulla vettura c’è un nuovo pacchetto da due gare, sul simulatore ha dimostrato di essere più efficace nelle curve veloci che nelle curve lente e non abbiamo avuto molti circuiti con curve veloci negli ultimi due appuntamenti. Quindi è la prima volta che vediamo come funziona il pacchetto su un circuito veloce e in generale sembra che funzioni molto bene. Ma dobbiamo mantenere i piedi per terra”.

Un tema centrale è stato quello del vento, con folate sopra anche i sopra 20 km/h che hanno reso difficile trovare il bilanciamento ideale durante tutto il giro: in alcuni momenti il vento soffiava a favore, magari in uscita di curva andando a penalizzare la fase di trazione, in altri contrario, soprattutto alla Copse.

Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Penso che il vento sia fastidioso per tutti, quando è così è più la ricerca di un compromesso che di una soluzione. Qui sembra che sia peggio per altri che per noi. Devi cercare di navigare in tutte le curve. Penso che come feeling in generale e performance siamo più o meno già lì, non dovremo lavorare molto questa notte. Domani probabilmente sarà bagnato, anche se spero che rimanga asciutto”, ha raccontato l’anglo-tailandese, che poi ha parlato anche del passo sulla lunga distanza, non eccelso come quello sul giro singolo, ma comunque convincente per pensare di poter lottare per la zona punti. L’aspetto centrale sarà quella sorta di “bilanciamento” tra la prestazione sul giro singolo, dove altri rivali sembrano avere qualcosa in meno, e quelle sulla lunga distanza, dove è la Williams a doversi guardare le spalle.

“Ma l’attenzione è chiaramente su domenica, perché sorpassare qui è piuttosto semplice, quindi abbiamo bisogno anche di una vettura veloce in gara. Il nostro passo in generale è buono, non era fantastico ma neanche malvagio sulla gomma dura. Stiamo ancora imparando sui nuovi compound, vediamo”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di squadra, Logan Sargeant, in quello che per ora sembra essere il suo migliore venerdì della stagione. Dopo una buona prestazione in Austria, il pilota americano vuole confermarsi, raggiungendo per la prima volta la top ten in stagione. L’alfiere della Williams è convinto che le prestazioni della FW45 siano genuine e che, soprattutto, i rivali non abbiano ancora molto margine in vista delle qualifiche, il che permetterebbe alla squadra inglese di continuare a sorprendere.

Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Oggi non è stato semplice! Sapevamo che il vento sarebbe stato un fattore da tenere in considerazione, e lo è stato. Non è stato semplice durante il giro, il bilanciamento continuava a cambiare, ma abbiamo fatto del nostro meglio per trovare un buon compromesso per la maggior parte del giro. Siamo riusciti a far bene, ma non siamo ancora sicuri, vedremo domani”.

“Penso che con l’alta intensità del vento e con le alte temperature registrate oggi tutti hanno avuto i loro problemi. Non saprei cosa dire, non è stato semplice guidare, ma siamo andati bene. È sempre difficile dire cosa fanno gli altri. Posso dire che noi abbiamo fatto del nostro meglio con condizioni difficili, onestamente è difficile pensare che tante squadre abbiano ancora molto nel taschino”

Sargeant ha definito Silverstone come uno dei suoi tracciati preferiti e, rispetto ad altri appuntamenti, una delle chiavi più importanti è il fatto che ha capito quali sono le aree su cui migliorare, per cui il lavoro notturno si è incentrato su aspetti specifici.

“Domani cambieranno tante cose, sarà molto più fresco e dovrebbe arrivare la pioggia. È stato fantastico riuscire a completare una buona giornata, vicini alla zona alta della classifica. Rispetto ad Alex devo ancora trovare qualcosa sia con poca che con tanta benzina, vediamo cosa posso fare meglio”.