F1 | Wolff: "Un 11° team sarebbe un problema di sicurezza"

Si attende a breve una decisione sull'opportunità o meno di invitare un'altra scuderia ad aggiungersi alla griglia di partenza, con il progetto Andretti/Cadillac che è quello di più alto profilo tra quelli che hanno presentato domanda.

Le scuderie esistenti hanno sempre manifestato la loro opposizione alla possibilità che un nuovo team prenda una parte degli introiti del campionato, indicando che un nuovo concorrente deve apportare qualcosa di positivo alla Formula 1.

Nonostante l'aggiunta del nome Cadillac, Andretti è ancora considerato dai team non all'altezza, con Fred Vasseur della Ferrari che ha osservato che la Formula 1 non ha bisogno di un'altra squadra americana e Christian Horner della Red Bull che ha liquidato il coinvolgimento della Cadillac come un esercizio di brandizzazione.

"Non abbiamo alcuna visibilità sulla provenienza delle richieste e sulle proposte", ha detto Wolff.

"Penso che tutte le parti interessate, e credo soprattutto la FIA e la FOM che decideranno su questo nuovo ingresso, valuteranno se la proposta sia accrescitiva per la F1, cosa ci porta in termini di marketing e di interesse. E se vorranno pensare di introdurla".

"La nostra posizione è stata molto chiara: dovrebbero comprare una squadra. Ci sono molte conseguenze quando si guarda alle sessioni di qualifica. Già ora sembra di essere su una pista di go-kart, inciampiamo l'uno sull'altro. C'è un problema di sicurezza".

"Non abbiamo la logistica per introdurre un undicesimo team. Qui a Silverstone possiamo ospitare la gente di Hollywood, ma su altri circuiti non è possibile".

"E poi soggetti come l'Audi ed ora un fondo di venture capital (di Alpine) hanno acquistato squadre di F1 per valutazioni molto più elevate".

"Tutto questo è un quadro che la FIA e la FOM devono valutare. E come ho detto prima, se un team può contribuire allo sviluppo positivo della F1, e in un modo che gli altri team hanno fatto nel corso di molti anni, hanno sofferto nel corso di molti anni, sì, dobbiamo guardarlo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff ha paragonato la situazione della F1 a quella di altri sport, suggerendo che i nuovi team non possono semplicemente decidere di entrare.

Ha osservato che: "Non c'è nessun campionato sportivo maturo al mondo, che si tratti di un campionato nazionale di calcio, o della Champions League, dell'NBA, della NFL, della NHL, in cui sia possibile una situazione del genere, in cui si possa dire 'Sto allestendo la squadra e mi iscrivo, grazie mille per avermi reso partecipe del montepremi'".

"Devi qualificarti, devi fare la gavetta, devi dimostrare l'impegno per il campionato che abbiamo profuso in questi anni".

"Per ripetere ciò che ho detto, se può far crescere il valore del campionato, allora dobbiamo prenderlo in considerazione. Finora, quello che abbiamo visto non ha convinto le squadre".

"Ma non abbiamo ancora visto le domande e le richieste presentate alla FIA e a Stefano (Domenicali), e saranno loro a giudicare se ciò è positivo o meno per la F1".

"Ma in ogni caso, dal punto di vista del proprietario di una squadra, non esiste una lega che aumenti le iscrizioni, perché questo diluisce l'intera lega".

Wolff ha ammesso che campionati come la NHL hanno permesso l'ingresso di nuove squadre, ma ha suggerito che gli attuali proprietari hanno accettato in quanto c'era un beneficio generale per tutte le parti coinvolte.

"La NHL ha aggiunto squadre, e ne sono molto consapevole, perché hanno deciso di farlo tutte le parti interessate".

"Lo abbiamo fatto in passato, quando la F1 era sull'orlo di perdere squadre a causa del fallimento, abbiamo aumentato il numero di squadre e nessuno si è lamentato".

"Al contrario, abbiamo ritenuto di doverci assicurare di avere 10 squadre in griglia e di non perderne nessuna. Quindi questi due fattori sono molto diversi tra la NHL e la situazione attuale".

"Sono ancora convinto che questa sia una lega di franchigie. E quando qualcuno arriva, dovrebbe essere come nella NFL, dove io dico cosa porta la nuova squadra alla festa, e questo, ripeto, spetta alla FIA e alla FOM decidere. Noi possiamo commentare da bordo campo".

"E ovviamente il nostro punto di vista è chiaro, perché vorremmo avere solo un team che porti qualcosa alla torta - un undicesimo team che porti più di quanto costa agli altri team. Più spettacolo, più piloti forti".