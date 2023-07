F1 | Leclerc: “Problema elettrico in FP2, abbiamo sostituito tutto”

La prima giornata di prove libere non è andata proprio come sperava Charles Leclerc a causa di un problema tecnico alla parte elettrica che lo ha costretto a rimanere fermo per l’intera seconda sessione di prove libere senza poter scendere in pista.

Un problema non di poco conto, che ha richiesto ai meccanici di sostituire gran parte della vettura per riuscire a risolvere il guasto. Il monegasco è comunque convinto che dovrebbe essere tutto in ordine per le sessioni di domani, quando dovrebbe arrivare la pioggia a scombussolare il lavoro fatto dai team al venerdì.

“C’è stato un piccolo problema sulla vettura, ma è andata così. Il team ha individuato cosa è andato storto e abbiamo cambiato praticamente tutto sulla vettura. Dovrebbe essere tutto ok per domani.”

Dettaglio Ferrari SF-23 Photo by: Giorgio Piola

“Si è tratto di un problema alla parte elettrica, anche se non dovrebbe avere alcuna influenza sul nostro weekend, chiaramente tranne per quanto riguarda il fatto che non abbiamo potuto girare in FP2, il che è un peccato perché è il momento in cui prepariamo la gara e la domenica sembra asciutta, quindi sarà un po’ come andare in una zona sconosciuta. Per domani dovrebbe essere tutto differente con l’arrivo della pioggia, vedremo”

Infatti, non potendo girare, il monegasco ha perso la sessione più indicativa del venerdì, con temperature più simili a quelle che realisticamente si incontreranno in gara e con la gomma posata dalla FP1. Al netto di ciò, Leclerc ha comunque cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando che il feeling nella prima sessione sembrava promettente e che, quantomeno sul giro secco, la vettura sembra potersela giocare per le zone alte della classifica.

Per la FP2 aveva in programma di testare qualche piccola modifica di set-up, inclusa la beam wing che aveva provato Sainz nella prima sessione di libere per effettuare un confronto, ma il problema lo ha tuttavia costretto a dover guardare dai box.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“In FP1 abbiamo comunque imparato qualcosa, abbiamo apportato alcune modifiche per la seconda sessione, che non abbiamo potuto testare. È un peccato. “Penso che siamo forti sul giro secco, ma sulla lunga distanza soffriamo un po’ di più. In FP2 con Carlos, in FP1 anche con me, è difficile fare dei confronti perché tutti erano su programmi diversi, ma ovviamente il passo che Carlos ha mostrato in FP2 indica dove siamo. Credo che è lì che dobbiamo lavorare, perché siamo un po’ indietro sul passo gara”

La grande incognita per domani sembra l’arrivo della pioggia e c’è grande attenzione attorno alle prestazioni del monegasco, il quale negli ultimi appuntamenti in condizioni miste ha mostrato qualche debolezza, senza trovare la giusta fiducia al volante. Leclerc ha comunque lavorato intensamente con gli ingegneri per tentare di capire cosa potesse migliorare, quindi nel caso arrivasse la pioggia potrebbe essere un banco di prova per testare queste modifiche al livello di guida: “Vediamo come andrà domani, perché nelle ultime gare ho fatto fatica in queste condizioni, ma ho lavorato molto su questo aspetto, quindi ho fiducia che andrà meglio”.