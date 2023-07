F1 | Verstappen in pole in GB, poi ci sono le McLaren

Max Verstappen non si concede soste: il campione del mondo firma la settima pole position stagionale nel GP di Gran Bretagna che è la 27esima della carriera e la seconda a Silverstone. Max in Q3 è stato impressionante nell'ultimo run di una pista che è andata asciugando dopo un avvio della Q1 in cui tutti hanno usato le intermedie. Dunque si è trattato di una qualifica con una pista in continua evoluzione, alla quale i piloti hanno dovuto adattarsi in continuazione. Verstappen con la Red Bull ha siglato il nuovo record della pista in 1'26"770 demolendo il record di Hamilton che resisteva dal 2020 in 1'27"097.

La fantastica prestazione dell'olandese è oscurata dal sospetto che Max abbia fatto un sorpasso in bandiera gialla sulla Mercedes di George Russell che si era lamentato via radio. In realtà la Red Bull ha portato a termine il sorpasso prima di arrivare al segnale di pericolo perché nella postazione precedente il pannello era spento, per cui l'azione di Verstappen sarebbe stata regolare.

L'errore, se così si può dire, si è registrato in Q1 quando uscendo dai box con le slick sul bagnato, la sua R19 non ha trovato grip e l'olandese ha rotto l'ala anteriore contro il marciapiede: c'era il tempo per sostituire il muso e l'episodio non ha avuto alcun impatto sulla giornata.

La qualifica è stata entusiasmante con la McLaren che ha fatto valere i suoi aggiornamenti sulla MCL60 colorata con una livrea celebrativa: Lando Norris e Oscar Piastri sono secondo e terzo davanti alle due Ferrari. L'inglese con 1'26"961 è arrivato a 241 millesimi dalla pole position rivelando la sua classe cristallina. Zak Brown è letteralmente impazzito per la prestazione del suo pupillo seguita a un decimo dal rookie australiano.che non disponeva della nuova ala. La squadra di Woking era in fondo alla griglia all'inizio della stagione e, dopo un lavoro molto accurato del team principal Andrea Stella, i due piloti sono riusciti ad arrivare quasi al vertice nella gara di casa. Il dubbio è capire se le due monoposto papaya non andranno perdendo posizioni in gara.

La Ferrari è solo terza forza con Charles Leclerc quarto davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Il monegasco ha commesso un errore nell'ultimo settore, ma il "principino" sembra aver superato la sua bestia nera, vale a dire l'asfalto umido da affrontare con le slick. I quattro decimi che sono emersi alla fine sono realistici, la rossa ha ottimizzato il potenziale che aveva a disposizione. Carlos Sainz è attaccato al compagno di squadra: lo spagnolo ha mostrato un po' di nervosismo quando il muretto gli ha detto di cedere il passo a Leclerc per rispettare la posizione di ingresso in pista deciso a tavolino. Il madrileno sembra sofferente, anche se non ce n'è motivo: lo hanno pompato i media inglesi?

La Scuderia teme la Mercedes perché George Russell è arrivato a soli 7 millesimi da Sainz e nei long run ha dimostrato un passo che era più consistente di quello della rossa. Lewis Hamilton segue il più giovane inglese a pochi millesimi. Anche il sette volte campione del mondo si è innervosito quando Verstappen non ha rispettato il gentleman agreement dei piloti di rispettare la posizione in pista prima di lanciarsi per il giro cronometrato. L'olandese che era in coda al gruppo aveva fretta e non si è fatto problemi nel superare le due Mercedes in tromba, mentre Lewis, leggittimamente stava scaldando le gomme. Hamilton non ha gradito e si è messo in caccia del rivale, quasi volesse dargli una lezione. Con la sua azione per poco l'inglese non è finito addosso ad una Alpine.

Poco prestazionale l'Aston Martin di Fernando Alonso, molto competitiva sul bagnato, mentre è andata peggiorando con la pista che si stava asciugando. Lo spagnolo ha chiuso ottavo davanti alla Williams dell'ottimo Alexander Albon, mentre Pierre Gasly ha chiuso la Q3 con l'Alpine.

Non entra in top 10 Nico Hulkenberg con la migliore Haas: il tedesco precede Lance Stroll che si era visto cancellare un giro per track limit a Stowe, ma poi non è più riuscito a migliorarsi. Esteban Ocon è 13esimo con l'Alpine con Logan Sargeant con la Williams ultimo con un tempo: l'americano si è visto togliere un tempo, anche lui per essere andato oltre i limiti alla solita curva Stowe. Peccato perché aveva il potenziale per puntare più in alto.

Valtteri Bottas si era guadagnato il passaggio alla Q2 con l'Alfa Romeo, ma il finlandese ha accusato un problema sulla C43 alla conclusione della Q1, per cui ha dovuto rinunciare a migliorare la sua prestazione restando fermo nei box del "biscione" senza tempo.

Sergio Perez per la quinta volta non approda alla Q3 ed è la terza occasione in cui il messicano non varca la Q1: il sudamericano è entrato in pista per primo dopo la bandiera rossa di Magnussen e Checo non ha tenuto in considerazione che la pista andava migliorando in modo clamoroso. Perez quando è passato sul traguardo con il miglior tempo, ma alla bandiera a scacchi quella prestazione è valsa solo il 16esimo tempo che lo ha messo fuori.

Yuki Tsunoda ha chiuso 17esimo con la Haas davanti a Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo e Nyck De Vries con l'altra AT04. Il frisone è stato messo sotto inchiesta per un unsafe release all'uscita dei box.

Kevin Magnussen resta fuori dalla Q1 per un problema tecnico alla sua Haas che lo ha costretto a fermarsi in pista, obbligando la direzione gara a esporre la bandiera rossa quando mancavano poco più di tre minuti alla fine del turno: i commissari di percorso sono stati costretti a caricare la monoposto sul carro attrezzi sebbene fosse quasi all'ingresso della corsia dei box.