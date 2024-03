F1 | Verstappen domina: "Weekend fantastico e feeling perfetto"

Due su due, con l’unica macchia di non essere riuscito a centrare il giro veloce nella parte conclusiva della corsa, quando però si trovava nel traffico dei doppiati.

Max Verstappen ha centrato la vittoria anche in Arabia Saudita, dominando il Gran Premio dal primo all’ultimo giro senza grandi difficoltà, centrando anche il centesimo podio in carriera. Dopo aver preso il via dalla pole position conquistata al sabato con tre decimi di vantaggio, l’olandese ha subito allungato il gap su Charles Leclerc alle proprie spalle, che in realtà ha poi dovuto cedere il passo a Sergio Perez.

Verstappen ha subito continuato ad estendere il proprio vantaggio su Perez oltre i tre secondi, almeno fino al momento che ha cambiato la corsa. Durante il settimo giro, infatti, è stato necessario far entrare la Safety Car per l’impatto di Lance Stroll contro le barriere in curva 22, spingendo così tante squadre ad approfittare del periodo di neutralizzazione per effettuare la sosta obbligatoria.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Su una pista come quella di Jeddah, dove è molto complicato sorpassare ma dove il degrado contenuto consente di mantenere a lungo in vita gli pneumatici, l’occasione di fermarsi è stata fin troppo ghiotta per non sfruttarla e ciò ha spinto i piloti di testa a rientrare, tra cui Verstappen. Completato il periodo alle spalle della vettura di sicurezza, l’olandese ha poi esteso nuovamente il vantaggio, senza grandi difficoltà, vincendo sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di ben 15 secondi sul compagno di squadra.

L’unica difficoltà sono stati i doppiaggi nella parte conclusiva della corsa, in cui si è dovuto districare anche Perez, che in realtà hanno influenzato anche il distacco finale. In generale, però, l’olandese non ha avuto rivali, vincendo in tranquillità.

“Credo che nel complesso sia stato un weekend fantastico per tutta la squadra. Ma anche per me stesso, mi sono sentito davvero bene con la macchina. E sì, anche in gara è stato praticamente lo stesso. Certo, l'ultimo stint è stato un po' più lungo di quello che avremmo voluto, ma con la safety car bisognava fermarsi. Quindi gli ultimi giri, anche con i doppiati e con le gomme fredde, sono stati un po' difficili. Ma avevamo un buon ritmo e potevamo gestirlo abbastanza bene anche con il distacco. Quindi sì, nel complesso sono molto, molto soddisfatto”, ha raccontato Verstappen al termine della corsa.

Vincitore della gara Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Chiaramente fare uno stint di circa 40 giri è tutt’altro che ideale, ma tanti piloti hanno gestito bene la hard, arrivando fino al traguardo senza grandi complicazioni. Tuttavia, è importante menzionare che, con curve ad alta velocità come quelle di Jeddah, è importante tenere una certa costanza e non far raffreddare gli pneumatici, tanto che ad un certo punto è stato detto allo stesso Verstappen di ridurre il lift off in fondo ai rettilinei per ritrovare un po’ di temperatura.

“Penso che idealmente non si vorrebbe fare uno stint così lungo con quella gomma, ma abbiamo dovuto farlo, e naturalmente qui, con tutte queste curve ad alta velocità, se la gomma esce un po' dalla finestra, diventa un po' più difficile”, ha poi aggiunto il tre volte campione del mondo, che è partito facendo bottino pieno.