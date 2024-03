F1 | Marko incontra Mintzlaff: dovrebbe rimanere in Red Bull

Oggi l'attesa non era tutta per il secondo appuntamento stagionale di Formula 1, ma anche per l'incontro avvenuto a Jeddah tra Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Gruppo Red Bull, e Helmut Marko, super consulente di Red Bull che nel corso delle ultime ore era finito nell'occhio del ciclone per gli strascichi del caso che ha coinvolto a inizio anno Christian Horner.

In tanti si aspettavano la decisione definitiva riguardo al futuro di Marko in Red Bull, soprattutto in un senso solo: quello che avrebbe previsto l'addio seppure fresco di rinnovo con il Gruppo austriaco. Invece queste aspettative sono state disattese.

Marko e Mintzlaff si sono incontrati e la chiacchierata ha portato a una conferma - anche se non ancora definitiva - di Marko. L'ex pilota di F1 continuerà a occupare il suo ruolo in questo fine settimana, poi domani Mintlzaff incontrerà l'azionista di maggioranza di Red Bull per una decisione definitiva.

"È stata una conversazione molto buona. Naturalmente, la calma deve tornare alla squadra. Questo ha la priorità. Siamo stati d'accordo su tutti i punti. Io continuerò qui. Il mio contratto ha ancora tre anni di durata. Ma deve tornare la calma. Domani Mintzlaff sarà a Dubai per incontrare l'altro azionista thailandese di Red Bull".

Geri Horner e Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"E' stato un inizio di stagione che definirei turbolento. Oliver Mintzlaff è arrivato oggi a pranzo. Abbiamo avuto un'ottima conversazione. L'opinione unanime è: rimango. Ma dobbiamo portare la calma nella squadra".

Ieri Max Verstappen aveva speso parole molto importanti per Marko, indicandolo come un elemento fondamentale dei successi di Red Bull, ma anche - se non soprattutto - della sua permanenza a Milton Keynes. E con le sirene di Mercedes sempre pronte a suonare, perdere Marko avrebbe voluto dire quasi certamente perdere anche il 3 volte iridato per la Red Bull.

"Le parole di Max nei miei confronti sono state impressionanti. Gli sono molto grati per questo. Ma è uno dei pochi che ha forza di carattere e dimostra lealtà".

Marko ha anche parfato di altre situazioni di mercato importanti. Una riguarda Adrian Newey, l'altra lui stesso e la Mercedes. L'ingegnere di Stratford-upon-Avon è un altro punto cardine di Red Bulle spera di non vederlo andare via. Lui, invece, ha declinato l'offerta fatta da Toto Wolff, che ieri ha affermato di volerlo portare a Brackley qualora Marko fosse stato cacciato da Milton Keynes.

"Newey in Ferrari? Spero di no. Se stiamo tutti lavorando per il campionato del mondo, siamo già abbastanza impegnati. Questo dovrebbe portare a una situazione appropriata e a una rassicurazione".

"Per quanto riguarda me, ho letto i commenti di Toto. Sono molto grato per quello che mi sta offrendo. Ma al momento non ho bisogno di usufruirne (scherza)".