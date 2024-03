F1 | Leclerc: "Abbiamo fatto il massimo. Bearman straordinario"

La Ferrari è ancora sul podio, ma ancora in terza posizione. Charles Leclerc ha portato la SF-24 a centrare il secondo podio in 2 gare dopo quello ottenuto da Sainz a Sakhir. Così come una settimana fa, la Rossa è stata battuta da entrambe le Red Bull con Verstappen davanti a Perez.

Leclerc, almeno nel corso delle prove libere, sembrava avere un passo non così distante dalle RB20. oggi, però, il monegasco ha chiuso la gara a poco meno di 20 secondi dalla Red Bull di Verstappen, confermando il distacco visto a Sakhir.

L'aspetto più positivo è vedere la Ferrari saldamente seconda forza del Mondiale, ma a Maranello sanno bene che non può bastare. Servirà accorciare il distacco a breve per cercare di non ripetere la stagione 2023, con la Red Bull dominatrice in tutte le gare meno una.

"Avevamo un gran bel passo, abbiamo fatto anche il giro veloce alla fine della gara sfruttando il DRS, ma nel complesso le sensazioni sono state buone. La gara è stata un po' noiosa, perché le Red Bull erano troppo veloci per noi, ma eravamo troppo veloci per gli altri. Però oggi abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile", ha dichiarato Leclerc a fine gara.

Jeddah si è confermata una delle piste più dure del Mondiale. Leclerc ha ribadito quanto detto già nella giornata di ieri, sottolineando quanto il caldo e le velocità medie in questo tipo di disegno della pista renda tutto estremamente complesso.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Oggi sono stato spesso da solo e l'adrenalina non è stata massima, però sì, questa è una delle piste più difficili dell'intero Mondiale a livello fisico. Fa caldo e il problema è al collo. Si va molto veloce e ci sono tante curve, crea problemi al collo. E' molto dura e non è nemmeno divertente guidare".

Leclerc non ha voluto nemmeno esimersi nel commentare l'esordio eccellente di Oliver Bearman. Il 18enne britannico ha ottenuto un settimo posto di grande rilievo, tenendo testa alle rimonte di Lando Norris e Lewis Hamilton che lo seguivano con mescole Soft nuove, mentre lui era ancora su Hard usate.

"Ollie ha fatto un lavoro incredibile. Già dalle Libere 3 ha preso subito il passo, in qualifica ha fatto un gran lavoro e non è entrato in Q3 solo a causa di una scia. In gara ha addirittura colto il settimo posto, è stato incredibile. Ha fatto tutto questo con una macchina nuova, è stato davvero straordinariamente impressionante. Deve essere molto orgoglioso di quello che ha fatto, ma noi lo conosciamo bene. E' solo questione di tempo prima che arrivi in Formula 1 in pianta stabile".