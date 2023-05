F1 | Vasseur ottimista: "La Ferrari è pronta in ogni dettaglio"

Frédéric Vasseur è ottimista. Dopo il GP dell’Emilia Romagna, che è stato cancellato e avrebbe dovuto dare lo stato dell’arte della Ferrari dopo la deludente trasferta americana di Miami, la Formula 1 torna in pista nel Principato: il GP di Monaco diventa la prima gara europea e, seppure su un tracciato cittadino anomalo, se non anacronistico per queste monoposto larghe e pesanti, è chiamato a fotografare il livello di competitività delle macchine, visto che diverse faranno debuttare dei pacchetti di aggiornamento che potrebbero modificare i valori.

Il team principal francese non scende nel dettaglio tecnico sulla rossa, ma azzarda una previsione positiva per le ambizioni del Cavallino…

“Si torna a gareggiare, questa volta a casa di Charles a Monte Carlo. Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionante per lui, così come per tutti noi. Insieme a Charles e Carlos abbiamo preparato il fine settimana nei minimi dettagli per sfruttare ogni opportunità che la pista, particolarmente insidiosa, potrebbe offrire”.

Ferrari SF-23: ecco le carrozzerie portate nel Principato Photo by: Giorgio Piola

Fred conta molto sul valore aggiunto che potranno dare i piloti nel toboga del Principato…

“Entrambi i nostri piloti adorano il tracciato – Charles è stato in pole negli ultimi due anni, Carlos è sempre salito sul podio a Monaco da quando è entrato a far parte della Scuderia – e daremo il massimo per ottenere un buon risultato da dedicare ai nostri tifosi”.

Leclerc deve cancellare la maledizione che gli impedisce di essere profeta in patria: è vero che ha firmato le ultime due partenze al palo, ma è altrettanto vero che Charles non è ancora riuscito a mettere le mani sul Trofeo che viene consegnato da Principe…