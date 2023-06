F1 | Vasseur: "Non do la colpa a Leclerc. I passi avanti ci sono"

Per la Ferrari oggi è un'altra giornata difficile in una stagione iniziata sotto i peggiori auspici. L'ottavo tempo di Carlos Sainz Jr. ma soprattutto l'11esimo di Charles Leclerc sono la fotografia delle difficoltà incontrate nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Canada.

A tenere banco, in Casa Ferrari, è quanto accaduto in Q2 con Leclerc. Entrato in pista con le Intermedie, il pilota di Monte-Carlo ha chiesto per quale motivo non gli fossero state montate le Soft, considerando che la pista aveva tutta la traiettoria ideale già asciutta.

Il team ha chiesto a Charles di fare ugualmente un giro con le Intermedie per trovare un tempo buono, che potesse dargli l'accesso alla Q3. A quel punto Leclerc ha commesso un errore e ha perso l'opportunità di fare il tempo richiesto. Una volta tornato ai box per montare le slick è tornato a piovere, costringendolo a rientrare una seconda volta per tornare sulle Intermedie. A quel punto, però, è stato troppo tardi.

Alla fine delle qualifiche Leclerc ha dato la colpa al team, affermando di non capire come dal muretto non siano riusciti a capire che la pista fosse già asciutta a sufficienza per farlo uscire subito con le Soft. Ma dopo l'attacco iniziale, lo stesso pilota ha ritrattato qualche minuto dopo ai microfoni di Sky Sport grazie a un'attenta gestione della comunicazione in casa Ferrari.

Rimanendo su questo tema, il team principal del Cavallino Rampante Frédéric Vasseur ha dato la propria versione dell'accaduto. Nelle sue parole è chiaro l'intento di smorzare i toni, asserendo come i panni sporchi vadano lavati in casa per far rientrare le polemiche innescate dall'adrenalina di Leclerc dopo la cocente delusione di oggi.

"Se guardiamo a venerdì e a stamattina il passo era migliore. Ma oggi pomeriggio era una questione di caos dovuta alla scelta di gomme e in Q2 abbiamo avuto solo un giro per fare il tempo, non è andata bene, ma domani dovremo sicuramente fare meglio. Abbiamo discusso con Charles. In quel momento avevamo bisogno che facesse un tempo per proteggersi dalla possibile bandiera rossa e lo hanno fatto tutti. Non voglio dare la colpa a Charles [per l'errore che ha fatto in pista], è successo. Eravamo convinti che la macchina potesse andare bene con le Soft, aveva un bel passo".

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Con Charles abbiamo un bel rapporto e capisco perfettamente la sua frustrazione. Questa è probabilmente aumentata per quanto visto ieri. Abbiamo fatto molto bene sul giro secco e questo è capitato spesso da inizio stagione, ma soprattutto sul passo gara. Bel ritmo, bella costanza su uno stint lungo. Si aspettava tanto da oggi. Non è andata nella giusta direzione, ma abbiamo discusso assieme, abbiamo avuto un bel confronto, ed è sempre utile avere queste discussioni quando è più calmo. Ma per me è normale sentire certe cose quando il risultato non è quello sperato. Lo capisco".

"Le qualifiche sono state difficili perché era al limite tra gomme Intermedie e Soft in certi frangenti. Non è stato un turno facile. A volte è questione di trovarsi al posto giusto al momento giusto e vice versa. Non è andata nel migliore dei modi, ma vediamo cosa sarà possibile fare per la giornata di domani".

Archiviate le qualifiche di oggi, Vasseur ha provato a dare un'interpretazione della gara che Leclerc dovrà affrontare domani. Le attese si possono riassumere in un solo termine: rimonta. La SF-23 ha fatto vedere cose molto interessanti sul passo gara nelle libere del venerdì, ma queste dovranno essere confermate domani, meteo permettendo.

"Nelle Libere di ieri siamo stati molto vicini alla Red Bull sul giro secco, ma anche molto veloci e costanti sul passo gara con Charles. Lo stint è stato molto lungo e abbiamo visto un bel ritmo e una bella costanza, abbiamo fatto bei progressi. Non voglio creare aspettative eccessive, ma siamo sulla strada giusta. Avrei voluto una posizione migliore in queste qualifiche, ma è andata così e vediamo domani come andrà", ha concluso Vasseur.