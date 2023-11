F1 | Vasseur duro: "Sainz penalizzato? Pagato un prezzo enorme"

La prima giornata d'azione in pista a Las Vegas si è conclusa con la Rossa davanti a tutti sulla classifica dei tempi. Charles Leclerc ha registrato il miglior tempo fermando il cronometro sull'1:35.265, il che gli ha permesso di precedere il compagno di squadra di oltre mezzo secondo.

Tuttavia, l'attenzione della Rossa si è focalizzata anche su un argomento specifico, ovvero l'episodio che ha coinvolto Carlos Sainz, con la vettura rimasta danneggiata a seguito dell'impatto con un tombino durante la FP1, tanto da richiedere la sostituzione del telaio, del motore, del cambio e della batteria.

Proprio quest'ultimo elemento ha portato il madrileno in penalità, dato che i meccanici sono stati costretti a montare la terza unità della stagione, andando così oltre il limite permesso dal regolamento. Il Ferrarista dovrà quindi scontare una sanzione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per il Gran Premio che si disputerà sabato sera.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Carlos Sainz ferma in pista, dopo aver colpito un tombino durante le Prove Libere 1

Il team del Cavallino ha provato a chiedere una delega alla Federazione, con la speranza di poter evitare una sanzione sostenendo che la rottura della batteria fosse stata causata da un oggetto esterno. Tuttavia, i commissari hanno respinto la richiesta della Ferrari, sostenendo che di non avere l'autorità per concedere un'eccezione e che il regolamento, che in questo caso prevede una penalizzazione, deve essere seguito alla lettera, così come è scritto.

"Certo, sono andato lì e ho discusso con loro [con i commissari]. È una sensazione strana per noi, perché prima di tutto non credo che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato", ha spiegato il Team Principal della scuderia italiana.

"Dobbiamo pagare un prezzo enorme per questo. E poi c'è la penalizzazione quando si sa che stiamo lottando per il campionato [il secondo posto contro Mercedes] e 10 posizioni sono un danno enorme. Dobbiamo cercare di non pensarci e di fare il possibile per tornare ai vertici. Abbiamo un buon passo, dobbiamo concentrarci sulle qualifiche e poi fare una buona gara. Non abbiamo tempo per discutere di questo".

Photo by: Francois Tremblay I lavori di riparazione del tombino colpito da Carlos Sainz durante le Libere 1

Dopo la richiesta respinta dalla FIA, si è sparsa la voce che un team si sarebbe opposto alla possibilità di accogliere la deroga. Vasseur ha comunque sottolineato che la decisione non spetta alle squadre, anche se diverse scuderie hanno mostrato il proprio sostegno per quanto successo: "Non credo che possa essere una decisione dei team, dire che permettiamo di fare questo o quello".

Così come nel caso di Carlos Sainz, anche la vettura di Esteban Ocon è rimasta gravemente danneggiata dall'impatto con il tombino alzato dallo spagnolo, richiedendo quindi la sostituzione del telaio. Curiosamente, seguendo alla lettera il regolamento, con un format differente nessuno dei due piloti sarebbe potuto tornare in pista, dato che è permesso l'utilizzo di un solo telaio al giorno. Tuttavia, il fatto che la seconda sessione sia iniziata dopo mezzanotte ha permesso di aggirare questa regola.

"Anche questo è stato un bello scherzo. Non è consentito cambiare il telaio durante la giornata. Ma ci hanno detto che se si supera la mezzanotte, significa che non è più lo stesso giorno!" - ha raccontato Vasseur che ha poi ha poi giustamente sottolineato il lavoro dei meccanici, i quali hanno sostanzialmente ricostruito la vettura dello spagnolo tra le due sessioni -. "Di sicuro è stato un grosso problema, perché abbiamo dovuto cambiare il telaio, il motore, la batteria e il cambio. È stato un buon lavoro da parte dei meccanici".

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Al di là dei discorsi relativi alla penalità, la nota positiva viene proprio dalla pista e dalle performance mostrate dalla SF-23. I due piloti hanno concluso la giornata in cima alla classifica dei tempi, ma il Team Principal ha comunque cercato di tirare il freno a mano sulle aspettative, sottolineando come la pista continuerà a migliorare in termini di grip nel corso del weekend. Questo aggiunge un altro livello di complessità alle simulazioni, dato che, secondo Pirelli, i tempi potrebbero scendere di circa tre secondi.

"Sappiamo che è un po' come Monaco o Baku, è un weekend lungo e dobbiamo costruire le prestazioni nel corso del fine settimana. Non conta solo essere veloci in FP1, ma è meglio essere veloci in FP1. Sappiamo che sarà una questione di graining, ma per ora va tutto bene. La pista migliorerà molto di più rispetto a una pista normale, il che significa che bisogna prevedere quale sarà lo stato della pista per sabato".