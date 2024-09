F1 | Ufficiale: Bahrain confermato per i test pre-campionato 2025

Anche se non sarà più la gara di apertura del calendario, il Bahrain continuerà ad ospitare i test collettivi di Formula 1 anche nella stagione 2025. Questa mattina è arrivata la conferma ufficiale di quanto già anticipato da Motorsport.com qualche settimana fa, ovvero che le squadre scenderanno in pista al Bahrain International Circuit dal 26 al febbraio per preparare l'ultima stagione con l'attuale regolamento tecnico.

Sarà il quinto anno consecutivo che le squadre si daranno appuntamento in Bahrain per il "calcio d'inizio" della stagione, anche se solo negli ultimi due anni è stata l'unica sede del pre-campionato. Fino al 2022, quando ha esordito la generazione di monoposto ad effetto suolo, infatti, il Circus faceva tappa anche a Barcellona, da sempre considerata la pista per eccellenza per i test.

Questa scelta però è stata fatta perché, con la riduzione delle giornate di prove a disposizione, il Bahrain garantisce un clima più stabile e temperature più adatte. Tuttavia, anche a Sakhir possono sorgere problemi legati al forte vento, che come conseguenza porta anche parecchia sabbia in pista, favorendo il degrado degli pneumatici.

La cosa particolare è che negli ultimi anni era stato anche la sede della gara inaugurale della stagione, invece nel 2025 il Gran Premio del Bahrain è stato spostato nel mese di aprile per evitare una concomitanza con il Ramadan. Stessa cosa che è stata fatta anche con il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Il prossimo Mondiale, dunque, si aprirà con un trittico composto da Australia, Cina e Giappone.

I test termineranno dunque due settimane in anticipo rispetto alla prima giornata di prove della gara inaugurale a Melbourne. Va ricordato inoltre che, se nel 2025 ci saranno solamente tre giornate di prove, nel 2026 dovrebbero tornare ad essere sei, visto che saranno introdotte le monoposto basate sul nuovo regolamento, che avranno bisogno chiaramente di una maggiore comprensione e conoscenza.