F1 | Racing Bulls: il nuovo pilota annunciato tra Singapore e Austin

Manca sempre meno per conoscere il futuro del team Racing Bulls. O meglio, quello del suo secondo pilota. Confermato e annunciato diverse settimane fa Yuki Tsunoda dopo una stagione più che buona, l'attenzione si è spostata su quello che sarà il suo compagno di squadra per il 2025.

Ormai da tempo è chiaro che Liam Lawson sarà titolare la prossima stagione. Lo ha annunciato Helmut Marko a più riprese nel corso di quest'estate e così sarà. Resta da capire dove sarà titolare, anche se tutti gli indizi portano a pensare che sarà lui ad affiancare Tsunoda in Racing Bulls.

Intanto, sempre il super consulente di Red Bull Racing, ha confermato quanto aveva già detto nel mese di agosto, ovvero che a settembre Racing Bulls avrebbe sciolto le riserve sul nome del pilota che correrà accanto a Tsunoda la prossima stagione.

"Annunceremo il futuro di Liam Lawson nel mese di settembre", aveva detto a fine agosto Marko. "Sarà sicuramente titolare sulle nostre macchine il prossimo anno".

Nel fine settimana appena terminato, quello in cui è andato in scena il Gran Premio d'Azerbaijan sul tracciato di Baku, Marko ha dato ulteriori dettagli per quanto riguarda il prossimo pilota di Racing Bulls.

"Il secondo pilota di Racing Bulls sarà annunciato dopo Singapore. Tra Singapore ed Austin, non durante il fine settimana texano, ma prima", ha ribadito l'ex pilota austriaco.

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dunque dovremo attendere una settimana ancora per sapere se sarà Liam Lawson ad affiancare Tsunoda. Si tratta comunque dello scenario più probabile e credibile, che andrebbe a spostare l'attenzione su Sergio Perez (ancora una volta) e Daniel Ricciardo.

Sulla carta, Ricciardo sarebbe tagliato fuori, rimanendo senza un sedile per la prossima stagione e con Ayumu Iwasa già confermato da Marko come pilota di riserva per il 2025 di Racing Bulls in contemporanea all'impegno in Super Formula con il team Mugen.

Eppure il sedile di Sergio Perez in Red Bull Racing continua a scottare. Salvato a inizio agosto per questioni contrattuali, di sponsor e d'immagine, con il Gran Premio del Messico ancora da disputare, Checo potrebbe non essere ancora al sicuro.

Le buone prestazioni di Baku - pista che ama da sempre e su cui è sempre andato forte - gli hanno dato respiro, ma i zero punti portati a casa non lo hanno aiutato quanto avrebbe voluto. Inoltre, dovrà confermare il passo avanti visto in Azerbaijan, altrimenti si sarà trattato solo di una rondine incapace di fare primavera.

Daniel Ricciardo sarà a sua volta costretto a dimostrare costanza e risultati. L'eventuale debacle di Perez non basterà per farlo risalire al volante di una Red Bull accanto a Max Verstappen: dovrà confermare di poter essere più utile alla causa rispetto al messicano e, a oggi, a Milton Keynes ci sono più punti di domanda che certezze.