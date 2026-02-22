Vai al contenuto principale

Test
Formula 1 Test Bahrain 2

F1 | Tutti i numeri dei test: Antonelli ha perso 850 km da Russell per i problemi sulla W17

Nei test tra Barcellona e Sakhir emergono grandi differenze di chilometraggio: Russell, Leclerc e Ocon superano i 3000 km, mentre Antonelli paga quasi 850 km dal compagno di squadra per i problemi della W17. Tanti giri per Mercedes, Ferrari e Haas che hanno superato i 6000 km. Red Bull Ford sorprende per l'affidabilità. Bene Audi dopo Barcellona.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Dopo tre sessioni di test tra Barcellona e Sakhir è arrivato il momento di dare… i numeri. Tra la prima uscita catalana di fine gennaio e le prove in Bahrain di metà febbraio, gli undici team iscritti hanno accumulato chilometri con fortune alterne, evidenziando differenze anche marcate nel lavoro svolto e nel livello di affidabilità raggiunto.

George Russell, Charles Leclerc ed Esteban Ocon spiccano in particolare: tutti e tre hanno superato la simbolica soglia dei 3000 km percorsi in quattro giornate e mezzo di prove, dovendo condividere la vettura con il rispettivo compagno di squadra. In pratica, ciascuno di loro ha macinato l’equivalente di almeno due Gran Premi per ogni giorno di test, un volume di lavoro che dà immediatamente la misura dell’intensità del programma svolto.

Un dato impressionante, che inevitabilmente stride con la situazione di chi ha avuto ben meno fortuna. È il caso dei due piloti Williams, costretti a saltare l’intera sessione di Barcellona, o dei due della Aston Martin. Lance Stroll, in particolare, ha vissuto un programma frammentato e costellato di problemi: dopo aver aperto i test con una “giornata” da appena 5 giri a Barcellona, ha chiuso in Bahrain con un’altra sessione da soli 6 giri, senza riuscire a toccare nemmeno gli 800 km complessivi.

PilotA TEAM BARCELLONA (Km) BAHRAIN 1 (km) BAHRAIN 2 (km) km TOTALI
Russell Mercedes 1234 1018 1271 3523
Leclerc Ferrari 1076 1185 1093 3354
Ocon Haas 1138 1028 1110 3269
Piastri McLaren 596 1164 1202 2961
Lindblad Racing Bulls 778 855 1299 2932
Bearman Haas 689 1082 1077 2849
Verstappen Red Bull 675 1066 1104 2846
Gasly Alpine 1076 790 969 2835
Norris McLaren 759 1120 936 2816
Hamilton Ferrari 973 1093 660 2727
Antonelli Mercedes 1103 509 1066 2679
Hulkenberg Audi 675 963 1007 2645
Lawson Racing Bulls 708 915 904 2526
Colapinto Alpine 550 931 974 2455
Bortoleto Audi 419 953 926 2297
Sainz Williams 0 1158 1061 2219
Hadjar Red Bull 736 790 677 2203
Albon Williams 0 1126 931 2057
Perez Cadillac 359 904 731 1993
Bottas Cadillac 405 828 709 1942
Alonso Aston Martin 284 815 520 1334
Stroll Aston Martin 23 608 173 781

Anche in casa Cadillac, al debutto nel Mondiale, la continuità non è mai davvero arrivata. Nei primi due test i piloti hanno girato a singhiozzo, concentrandosi soprattutto sulla comprensione delle procedure e sul funzionamento di una monoposto di F1 più che sulla ricerca del setup o della performance. Non sorprende, quindi, che la squadra sia risultata tra le più lente del lotto, con riferimenti che al momento la collocano in fondo allo schieramento.

Antonelli sfortunato: i problemi gli costano 850km

C’è però un dato che merita attenzione: la differenza tra compagni di squadra. È qui che emergono scarti significativi, spesso a sfavore dei piloti con meno esperienza, proprio quelli che avrebbero avuto più bisogno di continuità in pista. Emblematico il caso di Andrea Kimi Antonelli che, complice la lunga serie di problemi tecnici accusati negli ultimi due test in Bahrain, ha accumulato quasi 850 km in meno rispetto a George Russell.

Una differenza significativa, soprattutto considerando che la Mercedes ha impostato un programma ricco di long run prolungati: un approccio in cui le prove di assetto producono effetti più evidenti sulla lunga distanza che nel breve periodo. Antonelli ha pagato soprattutto i problemi tecnici alla sospensione e al motore, inclusa quello che lo ha costretto a saltare le ultime due ore della sua giornata finale, sottraendogli ulteriore tempo prezioso in pista.

Squadra Piloti Differenza km
Mercedes Russell Antonelli 844
Red Bull Verstappen Hadjar 643
Ferrari Leclerc Hamilton 627
Aston Martin Alonso Stroll 553
Haas Ocon Bearman 420
Racing Bulls Lindblad Lawson 406
Alpine Gasly Colapinto 380
Audi Hulkenberg Bortoleto 348
Williams Sainz Albon 162
McLaren Piastri Norris 145
Cadillac Perez Bottas 51

Anche Isack Hadjar ha perso molto tempo rispetto a Verstappen, complice le noie idrauliche che nel secondo test gli sono costate addirittura mezza giornata di lavoro. Con oltre 600 km in meno rispetto a Max Verstappen, l’avvio di stagione non si prospetta dei più semplici per il francese, che avrebbe beneficiato enormemente di una continuità maggiore in pista.

Mercedes, Haas e Ferrari hanno completato 2 GP al giorno

Sul fronte dei team, tre squadre hanno superato i 6000 km: Mercedes, Haas e Ferrari. Per i due top team non c’è nulla di sorprendente: fin dall’inizio hanno dato la migliore impressione in termini di affidabilità e, pur con qualche problema come è normale che sia all'inizio di un ciclo tecnico, hanno comunque completato un chilometraggio molto consistente. 

Per Haas, invece, il dato conferma un’ottima preparazione, anche se la squadra statunitense ci ha ormai abituato a macinare molti chilometri nei test. Va sottolineata anche la regolarità del programma Audi che, dopo le difficoltà incontrate a Barcellona nei primi due giorni, ha trovato continuità e ha girato con costanza fino a sfiorare i 5000 km complessivi.

TEAM MOTORE BARCELLONA (KM)

BAHRAIN 1 (KM)

 BAHRAIN 2 (KM) KM TOTALI
Mercedes Mercedes 2338 1526 2338 6202
Haas Ferrari 1821 2111 2186 6118
Ferrari Ferrari 2049 2279 1753 6081
McLaren Mercedes 1355 2284 2138 5777
Racing Bulls Red Bull Ford 1486 1770 2203 5458
Alpine Mercedes 1625 1721 1943 5289
Red Bull Red Bull Ford 1411 1856 1781 5048
Audi Audi 1094 1916 1932 4942
Williams Mercedes 0 2284 1992 4276
Cadillac Ferrari 764 1732 1440 3935
Aston Martin Honda 307 1115 693 2115

Da notare, inoltre, che la Williams, pur avendo saltato completamente i test di Barcellona, è riuscita a superare i 4000 km nelle sei giornate effettivamente disputate, anche se sul fronte della performance sembra mancare ancora qualcosa. Situazione molto diversa da quella della Aston Martin, dove latitano sia la velocità sia l’affidabilità: emblematico il fatto che nella giornata conclusiva siano stati completati meno di dieci giri, senza nemmeno completare il programma di confronto con i dati in fabbrica a causa della mancanza dei pezzi di scorta.

Con quattro scuderie motorizzate Mercedes, era prevedibile che il marchio tedesco fosse in testa al chilometraggio complessivo delle power unit. Superando i 20.000 km, i V6 turbo‑ibridi della Stella hanno simbolicamente percorso mezzo giro della Terra, la cui circonferenza è di circa 40.000 km.

Tuttavia, se rapportiamo questo chilometraggio al numero di squadre equipaggiate, emerge come la media sia molto simile tra le strutture motorizzate Mercedes e quelle spinte dalla Ferrari, team ufficiale incluso. Si nota inoltre che, come spesso sottolineato fin dall’inizio dei test, Red Bull Ford ha svolto un eccellente lavoro nella ricerca dell'affidabilità essendo un nuovo costruttore: la media per squadra supera i 5000 km, un valore in linea con Mercedes e Ferrari.

Leggi anche:

 

