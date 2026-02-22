F1 | Tutti i numeri dei test: Antonelli ha perso 850 km da Russell per i problemi sulla W17
Nei test tra Barcellona e Sakhir emergono grandi differenze di chilometraggio: Russell, Leclerc e Ocon superano i 3000 km, mentre Antonelli paga quasi 850 km dal compagno di squadra per i problemi della W17. Tanti giri per Mercedes, Ferrari e Haas che hanno superato i 6000 km. Red Bull Ford sorprende per l'affidabilità. Bene Audi dopo Barcellona.
Dopo tre sessioni di test tra Barcellona e Sakhir è arrivato il momento di dare… i numeri. Tra la prima uscita catalana di fine gennaio e le prove in Bahrain di metà febbraio, gli undici team iscritti hanno accumulato chilometri con fortune alterne, evidenziando differenze anche marcate nel lavoro svolto e nel livello di affidabilità raggiunto.
George Russell, Charles Leclerc ed Esteban Ocon spiccano in particolare: tutti e tre hanno superato la simbolica soglia dei 3000 km percorsi in quattro giornate e mezzo di prove, dovendo condividere la vettura con il rispettivo compagno di squadra. In pratica, ciascuno di loro ha macinato l’equivalente di almeno due Gran Premi per ogni giorno di test, un volume di lavoro che dà immediatamente la misura dell’intensità del programma svolto.
Un dato impressionante, che inevitabilmente stride con la situazione di chi ha avuto ben meno fortuna. È il caso dei due piloti Williams, costretti a saltare l’intera sessione di Barcellona, o dei due della Aston Martin. Lance Stroll, in particolare, ha vissuto un programma frammentato e costellato di problemi: dopo aver aperto i test con una “giornata” da appena 5 giri a Barcellona, ha chiuso in Bahrain con un’altra sessione da soli 6 giri, senza riuscire a toccare nemmeno gli 800 km complessivi.
|PilotA
|TEAM
|BARCELLONA (Km)
|BAHRAIN 1 (km)
|BAHRAIN 2 (km)
|km TOTALI
|Russell
|Mercedes
|1234
|1018
|1271
|3523
|Leclerc
|Ferrari
|1076
|1185
|1093
|3354
|Ocon
|Haas
|1138
|1028
|1110
|3269
|Piastri
|McLaren
|596
|1164
|1202
|2961
|Lindblad
|Racing Bulls
|778
|855
|1299
|2932
|Bearman
|Haas
|689
|1082
|1077
|2849
|Verstappen
|Red Bull
|675
|1066
|1104
|2846
|Gasly
|Alpine
|1076
|790
|969
|2835
|Norris
|McLaren
|759
|1120
|936
|2816
|Hamilton
|Ferrari
|973
|1093
|660
|2727
|Antonelli
|Mercedes
|1103
|509
|1066
|2679
|Hulkenberg
|Audi
|675
|963
|1007
|2645
|Lawson
|Racing Bulls
|708
|915
|904
|2526
|Colapinto
|Alpine
|550
|931
|974
|2455
|Bortoleto
|Audi
|419
|953
|926
|2297
|Sainz
|Williams
|0
|1158
|1061
|2219
|Hadjar
|Red Bull
|736
|790
|677
|2203
|Albon
|Williams
|0
|1126
|931
|2057
|Perez
|Cadillac
|359
|904
|731
|1993
|Bottas
|Cadillac
|405
|828
|709
|1942
|Alonso
|Aston Martin
|284
|815
|520
|1334
|Stroll
|Aston Martin
|23
|608
|173
|781
Anche in casa Cadillac, al debutto nel Mondiale, la continuità non è mai davvero arrivata. Nei primi due test i piloti hanno girato a singhiozzo, concentrandosi soprattutto sulla comprensione delle procedure e sul funzionamento di una monoposto di F1 più che sulla ricerca del setup o della performance. Non sorprende, quindi, che la squadra sia risultata tra le più lente del lotto, con riferimenti che al momento la collocano in fondo allo schieramento.
Antonelli sfortunato: i problemi gli costano 850km
C’è però un dato che merita attenzione: la differenza tra compagni di squadra. È qui che emergono scarti significativi, spesso a sfavore dei piloti con meno esperienza, proprio quelli che avrebbero avuto più bisogno di continuità in pista. Emblematico il caso di Andrea Kimi Antonelli che, complice la lunga serie di problemi tecnici accusati negli ultimi due test in Bahrain, ha accumulato quasi 850 km in meno rispetto a George Russell.
Una differenza significativa, soprattutto considerando che la Mercedes ha impostato un programma ricco di long run prolungati: un approccio in cui le prove di assetto producono effetti più evidenti sulla lunga distanza che nel breve periodo. Antonelli ha pagato soprattutto i problemi tecnici alla sospensione e al motore, inclusa quello che lo ha costretto a saltare le ultime due ore della sua giornata finale, sottraendogli ulteriore tempo prezioso in pista.
|Squadra
|Piloti
|Differenza km
|Mercedes
|Russell – Antonelli
|844
|Red Bull
|Verstappen – Hadjar
|643
|Ferrari
|Leclerc – Hamilton
|627
|Aston Martin
|Alonso – Stroll
|553
|Haas
|Ocon – Bearman
|420
|Racing Bulls
|Lindblad – Lawson
|406
|Alpine
|Gasly – Colapinto
|380
|Audi
|Hulkenberg – Bortoleto
|348
|Williams
|Sainz – Albon
|162
|McLaren
|Piastri – Norris
|145
|Cadillac
|Perez – Bottas
|51
Anche Isack Hadjar ha perso molto tempo rispetto a Verstappen, complice le noie idrauliche che nel secondo test gli sono costate addirittura mezza giornata di lavoro. Con oltre 600 km in meno rispetto a Max Verstappen, l’avvio di stagione non si prospetta dei più semplici per il francese, che avrebbe beneficiato enormemente di una continuità maggiore in pista.
Mercedes, Haas e Ferrari hanno completato 2 GP al giorno
Sul fronte dei team, tre squadre hanno superato i 6000 km: Mercedes, Haas e Ferrari. Per i due top team non c’è nulla di sorprendente: fin dall’inizio hanno dato la migliore impressione in termini di affidabilità e, pur con qualche problema come è normale che sia all'inizio di un ciclo tecnico, hanno comunque completato un chilometraggio molto consistente.
Per Haas, invece, il dato conferma un’ottima preparazione, anche se la squadra statunitense ci ha ormai abituato a macinare molti chilometri nei test. Va sottolineata anche la regolarità del programma Audi che, dopo le difficoltà incontrate a Barcellona nei primi due giorni, ha trovato continuità e ha girato con costanza fino a sfiorare i 5000 km complessivi.
|TEAM
|MOTORE
|BARCELLONA (KM)
|
BAHRAIN 1 (KM)
|BAHRAIN 2 (KM)
|KM TOTALI
|Mercedes
|Mercedes
|2338
|1526
|2338
|6202
|Haas
|Ferrari
|1821
|2111
|2186
|6118
|Ferrari
|Ferrari
|2049
|2279
|1753
|6081
|McLaren
|Mercedes
|1355
|2284
|2138
|5777
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|1486
|1770
|2203
|5458
|Alpine
|Mercedes
|1625
|1721
|1943
|5289
|Red Bull
|Red Bull Ford
|1411
|1856
|1781
|5048
|Audi
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|Williams
|Mercedes
|0
|2284
|1992
|4276
|Cadillac
|Ferrari
|764
|1732
|1440
|3935
|Aston Martin
|Honda
|307
|1115
|693
|2115
Da notare, inoltre, che la Williams, pur avendo saltato completamente i test di Barcellona, è riuscita a superare i 4000 km nelle sei giornate effettivamente disputate, anche se sul fronte della performance sembra mancare ancora qualcosa. Situazione molto diversa da quella della Aston Martin, dove latitano sia la velocità sia l’affidabilità: emblematico il fatto che nella giornata conclusiva siano stati completati meno di dieci giri, senza nemmeno completare il programma di confronto con i dati in fabbrica a causa della mancanza dei pezzi di scorta.
Con quattro scuderie motorizzate Mercedes, era prevedibile che il marchio tedesco fosse in testa al chilometraggio complessivo delle power unit. Superando i 20.000 km, i V6 turbo‑ibridi della Stella hanno simbolicamente percorso mezzo giro della Terra, la cui circonferenza è di circa 40.000 km.
Tuttavia, se rapportiamo questo chilometraggio al numero di squadre equipaggiate, emerge come la media sia molto simile tra le strutture motorizzate Mercedes e quelle spinte dalla Ferrari, team ufficiale incluso. Si nota inoltre che, come spesso sottolineato fin dall’inizio dei test, Red Bull Ford ha svolto un eccellente lavoro nella ricerca dell'affidabilità essendo un nuovo costruttore: la media per squadra supera i 5000 km, un valore in linea con Mercedes e Ferrari.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
MotoGP | Aprilia segreta: c'è un doppio condotto nascosto sotto al cupolino
F1 | Red Bull: la RB22 è un fiorire di piccole idee di micro-aerodinamica
MotoGP | Martin: "Con questa Aprilia posso esprimere tutto il mio potenziale"
MotoGP | Honda sposta le pinne in coda: la RC213V cerca non solo carico
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments