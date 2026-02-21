F1 | Test Bahrain 2: Ferrari solida ma l'ombra Mercedes è ingombrante
Le ultime tre giornate dei test in Bahrain si sono concluse con tante domande e - forse - poche certezze. Chi si è nascosto e chi è più in difficoltà? Ne parliamo in questo nuovo video insieme al nostro direttore Giacomo Rauli, Roberto Chinchero e Gianluca d'Alessandro.
