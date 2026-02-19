F1 | Test Bahrain 2, Day 2: Antonelli e Piastri sotto all'1'33", Hamilton chiude 4°

La Mercedes si è confermata al top anche nella seconda giornata dei test collettivi di Sakhir di Formula 1. Se ieri il più veloce era stato George Russell, oggi è stato Kimi Antonelli a piazzare la W17 davanti a tutti, realizzando il miglior tempo assoluto dei cinque giorni disputati fin qui in Bahrain.

Il bolognese ha fermato il cronometro su un tempo di 1'32"803, ottenuto con gomme a mescola C3 nella parte conclusiva della sessione pomeridiana. Un crono che lo pone a meno di tre secondi dalla pole position firmata nel GP dello scorso anno da Oscar Piastri, che è anche il primo dei suoi inseguitori. Il pilota della McLaren è l'unico ad essere sceso sotto all'1'33" oltre a lui, ma il suo 1'32"861 lo ha realizzato oltre un'ora prima, quindi quando la temperatura dell'asfalto era più elevata, prima di dedicarsi ad una simulazione di Gran Premio.

Stessa prova che nel pomeriggio ha fatto anche Max Verstappen, che ha concluso al terzo posto con la sua Red Bull, poco più indietro. Anche il quattro volte iridato ha ottenuto il suo best con le gomme C3, senza riuscire però a scendere sotto all'1'33" con il suo 1'33"162. E anche a livello di simulazione di gara, la sensazione è che al momento la McLaren possa avere ancora qualcosina in più rispetto alla sua RB22. I ben 139 giri coperti dall'olandese però sono un dato abbastanza impressionante.

Dopo aver perso praticamente tutta la mattinata a causa di un problema ad un sensore del cambio, Lewis Hamilton ha lavorato soprattutto sui long run nel pomeriggio e solo nel finale ha fatto dei tentativi di time attack. Dopo un paio andati a vuoto a causa di alcune sbavature, il sette volte iridato è sceso fino a 1'33"408, staccato quindi di sei decimi dalla vetta, ma quando le condizioni della pista erano pressoché ideali e comunque migliori rispetto a quelle che c'erano quando hanno ottenuto i propri tempi i piloti che lo precedono. In casa Ferrari, in ogni caso, ha destato molto interesse l'ala mobile rovesciata che Lewis ha provato in mattinata per 5 giri prima di accusare il problema tecnico.

A completare la top 5 c'è il campione del mondo in carica Lando Norris, che era stato il più veloce delle mattinata prima di cedere l'abitacolo della sua McLaren a Piastri. Il britannico ha fatto ricorso alle gomme C4 per fare il suo 1'33"453, ma non bisogna dimenticare che si tratta di una performance realizzata quando la temperatura dell'asfalto era a dir poco rovente e superiore ai 40 gradi.

La sfida del centro gruppo oggi l'ha vinta l'Alpine, riuscendo a piazzare Franco Colapinto in sesta posizione. L'argentino è sceso sotto all'1'34" nel finale della sessione pomeridiana con il suo 1'33"818, anche se va detto che si tratta di un giro venuto fuori montando addirittura le gomme C5. Teoricamente, dunque, ha molto più valore il settimo tempo dell'Audi di Nico Hulkenberg, perché il tedesco ha ottenuto il suo 1'33"987 con gomme C4 e soprattutto quando c'era ancora un po' di sole a scaldare l'asfalto di Sakhir. Tra le altre cose, con le C3 aveva già realizzato una prestazione piuttosto simile.

Avendo girato solamente in mattinata, Russell alla fine si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo con la sua Mercedes, con un 1'34"111 che ha realizzato con gomme C3. Per scalare la classifica invece hanno montato le C4 nel finale sia Esteban Ocon che Liam Lawson, che hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione. Il pilota della Haas è riuscito a staccare di oltre tre decimi quello della Racing Bulls, che nel pomeriggio ha recuperato un lungo stop in mattinata, arrivando a coprire oltre 100 giri.

Subito fuori dalla top 10 c'è la Williams con Alexander Albon, ma anche l'anglo-thailandese, così come Colapinto, ha dovuto montare le gomme C5 per migliorarsi fino a 1'34"555. Dietro di lui poi c'è un tandem di piloti che hanno ceduto l'abitacolo al compagno di box nel pomeriggio. Si tratta di Gabriel Bortoleto dell'Audi e di Oliver Bearman della Haas. La curiosità, tra le altre cose, è che entrambi hanno ottenuto il loro best di giornata con le gomme non marchiate: si tratta di C3 realizzate nello stabilimento di backup in Turchia, che la Pirelli ha portato in Bahrain per verificare che siano identiche a quelle prodotte in Romania.

I fanalini di coda sono quindi la Cadillac e l'Aston Martin. I due piloti dell'ultima arrivata, Sergio Perez e Valtteri Bottas, si sono alternati nella giornata, con il messicano che ha chiuso 14° con l'1'35"369 che ha realizzato nel pomeriggio con gomme C5. Più alto invece il tempo del finlandese, che però in mattinata ha lavorato soprattutto con le mescole più dure. Se non altro, però, la squadra statunitense ha l'affidabilità, perché ha completato oltre 100 giri. E' quella che manca invece all'Aston Martin, rimasta ferma lungo la pista nella prima metà della sessione pomeridiana, dopo aver fatto un rumore a dir poco sinistro. Fernando Alonso si ritrova quindi 15° in 1'37"472, staccato di quasi cinque secondi, e con appena 68 giri completati.