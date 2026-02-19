Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"

F1 | Caso motori: Mercedes stravince, quando la verità è diversa dal racconto

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Caso motori: Mercedes stravince, quando la verità è diversa dal racconto

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata

MotoGP | Stoner duro sull'addio a Phillip Island: "Perché si deve eliminare il miglior circuito..."

MotoGP
MotoGP
Australia
MotoGP | Stoner duro sull'addio a Phillip Island: "Perché si deve eliminare il miglior circuito..."

MotoGP | Aprilia cerca di convincere Bagnaia ad unirsi al suo progetto nel 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aprilia cerca di convincere Bagnaia ad unirsi al suo progetto nel 2027
Ultime notizie
Formula 1 Test Bahrain 2

F1 | Innovazione Ferrari: l'ala posteriore si apre in modo totalmente inedito

Ferrari sorprende con un’inedita apertura dell’ala posteriore per l'aerodinamica attiva: il flap ruota ancora sul bordo d’entrata ma, una volta raggiunta la posizione orizzontale, continua a muoversi fino a ribaltarsi di 180°. La parte con il logo HP viene orientata verso il basso, quella IBM verso l’alto, creando un nuovo modo di aprire l'ala.

Gianluca D'Alessandro Roberto Chinchero
Modificato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ferrari continua a introdurre aggiornamenti e, soprattutto, a innovare. Dopo l’inedita aletta collocata subito dopo lo scarico unico posteriore, una soluzione tutt'altro che facilmente replicabile dai rivali vista la specificità del box regolamentare entro cui è stata sviluppata, la Rossa si è presentata in pista nel secondo giorno di test in Bahrain con un’ulteriore novità sull’ala posteriore, con un dettaglio che la distingue da tutte le altre monoposto in griglia.

Il regolamento concede alle squadre un’ampia libertà nella gestione del meccanismo di apertura dell’ala posteriore e, non a caso, in queste prime settimane sono emerse interpretazioni molto diverse. C’è chi è rimasto più vicino alla filosofia del vecchio DRS, mantenendo il pivot di rotazione sul bordo d’uscita, e chi invece ha scelto una strada alternativa, tra cui Alpine, che ha adottato un’ala che collassa ruotando attorno al bordo d’entrata.

Tante soluzioni diverse, certo, ma nel penultimo giorno di prove in Bahrain il Cavallino ha sorpreso tutti presentandosi con un sistema di apertura dell’ala posteriore completamente inedito. Sulla SF‑26 scesa in pista questa mattina con Lewis Hamilton al volante, il flap superiore viene “ribaltato”, una scelta che non trova equivalenti tra le interpretazioni viste finora.

Ecco la fase di rotazione del flap posteriore, con la parte anteriore con i loghi HP che, proseguendo verso il basso, finirà per essere orientata verso il basso

Ecco la fase di rotazione del flap posteriore, con la parte anteriore con i loghi HP che, proseguendo verso il basso, finirà per essere orientata verso il basso

Foto di: AG Photo

L’apertura del flap avviene ora il pivot posto al centro e non più nella parte finale come in passato, il che faceva muovere solo il bordo d'entrata: ciò permette di far muovere anche la parte posteriore. L'altra differenza è che ora, una volta raggiunta la posizione orizzontale nel momento in cui è aperto, il flap prosegue la rotazione e viene completamente ribaltato di 180°. In pratica, la porzione anteriore del flap, quella che porta il logo HP, finisce per ruotare ulteriormente puntando verso il basso, mentre la parte posteriore, dove compare lo sponsor IBM in blu, si ritrova orientata verso l’alto.

Questo comporta che il bordo d’uscita quando l’ala è in posizione aperta, che di fatto coincide con il bordo d’entrata quando l’ala è chiusa, assuma un profilo completamente differente. Si crea così una sorta di espansione, con la parte anteriore centrale del flap che diventa l’elemento guida dei flussi in uscita. Non è un caso che, per far effettuare la rotazione, non ci sia più l'attuatore centrale sul mainplane che alzava l'ala, ma è stato usato un sistema differente posto sugli endplate. 

Qui il flap nella posizione chiusa: nel momento in cui l'ala posteriore viene aperta, la parte con lo sponsor HP finisce per essere orientata verso il basso, mentre quella posteriore verso l'alto

Qui il flap nella posizione chiusa: nel momento in cui l'ala posteriore viene aperta, la parte con lo sponsor HP finisce per essere orientata verso il basso, mentre quella posteriore verso l'alto

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2
Prossimo Articolo Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata

Top Comments

More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Modificata la procedura di partenza: ora c’è un preavviso di 5" per preparare il turbo

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Modificata la procedura di partenza: ora c’è un preavviso di 5" per preparare il turbo

F1 2026 | Test Bahrain 2, Giorno 1: Russell al top precede Piastri, Leclerc 3° con il tempo del mattino

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 2026 | Test Bahrain 2, Giorno 1: Russell al top precede Piastri, Leclerc 3° con il tempo del mattino

F1 | Mercedes, profonda evoluzione per la W17: quante novità su pance, fondo e diffusore

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Mercedes, profonda evoluzione per la W17: quante novità su pance, fondo e diffusore
More from
Lewis Hamilton

F1 | Ferrari: il flap dallo scarico soffiato è una scelta nata in fase di progetto

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: il flap dallo scarico soffiato è una scelta nata in fase di progetto

F1 | Sorpresa Ferrari: SF-26 pensata per un'aletta inedita dietro allo scarico

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Sorpresa Ferrari: SF-26 pensata per un'aletta inedita dietro allo scarico

F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio
More from
Ferrari

È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

F1 | Vasseur sornione: "Positivo che nessuno stia parlando di noi. La correlazione è buona"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Vasseur sornione: "Positivo che nessuno stia parlando di noi. La correlazione è buona"

F1 | Leclerc: "Felice di come stiamo procedendo. Mercedes si sta nascondendo molto"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Leclerc: "Felice di come stiamo procedendo. Mercedes si sta nascondendo molto"

Ultime notizie

GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"