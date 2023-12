F1 | Stroll non ha mai dubitato di se stesso di fronte alle difficoltà

Mentre lo spagnolo ha conquistato otto podi, il miglior risultato di Stroll al volante della stessa Aston Martin è stato un quarto posto nel GP d'Australia. Una gara decisamente condizionata dagli incidenti.

Tuttavia, dopo aver faticato ad abituarsi alla AMR23 per gran parte dell'anno, Stroll ha concluso la stagione con un solido quinto posto in Brasile, bissato poi a Las Vegas. Stroll ritiene che questi risultati di fine stagione siano il riflesso del fatto che si sia sentito più a suo agio con la vettura, grazie alle modifiche apportate che l'hanno resa più adatta alle sue esigenze.

"È una bella sensazione fare bene, sicuramente", ha detto. "Ma sapevo che se avessi sentito la vettura funzionare bene sotto di me e se avessi potuto guidare la macchina liberamente senza dover affrontare ed aggirare le cose che mi davano fastidio, sarei stato ad un buon livello ed avrei ottenuto il massimo da me stesso".

"E so che per alcuni mesi, con le modifiche apportate, ci sono stati dei fine settimana in cui non sono riuscito a raggiungere il punto in cui mi sentivo libero in macchina e potevo guidare al meglio. Perché non si comportava come volevo. E a questo livello, quando hai questi problemi, quando la macchina non si comporta come vorresti e non si adatta al tuo stile di guida, non funziona".

"Credo che in quei momenti non si possa dubitare di se stessi, bisogna solo sapere che quando la macchina è lì e si comporta come vorresti, andrà bene, mentre quando non è lì e non si comporta come vorresti, sarà più impegnativo".

"La F1 è così, i piloti sono tutti di altissimo livello, non si può mai essere competitivi se non si è a proprio agio e sicuri della propria auto e se non si guida liberamente. Credo che questa sia la mia percezione".

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23

La stagione di Stroll è stata anche segnata dai problemi tecnici che gli sono spesso costati tempo prezioso nelle prove e che talvolta hanno condizionato le sue gare. "Sì, è stata una stagione con molta sfortuna, con molte occasioni perse", ha detto. "Non mi piace usare la parola sfortuna, ma penso che siano state occasioni perse".

"Ma credo che si tratti di sfortuna se penso ai guasti e a tutto il resto. Abbiamo avuto gare come quella in Arabia Saudita con un problema al motore quando ero quarto, le qualifiche di Monaco dove ho colpito dei detriti. La macchina si è danneggiata in Q2 e partendo da metà gruppo a Monaco si perde il weekend. Ripenso a posti come Suzuka, una buona gara rovinata da un guasto all'ala posteriore".

"A Zandvoort abbiamo saltato il pit stop quando è arrivata la pioggia, siamo rimasti in pista, è stata una decisione sbagliata. Eravamo in una buona posizione per segnare punti importanti. Ma credo che questo faccia parte della stagione".

Riflettendo sulle sue sfortune, ha detto: "A volte le cose vanno spesso per il verso giusto. E a volte va tutto storto. E penso che se si cerca di rimanere presenti e di concentrarsi su un fine settimana alla volta, tutte le cose che vanno storte possono cambiare molto rapidamente nella gara successiva ed andare tutte per il verso giusto".

"Se invece si è troppo presi dal passato, da tutto ciò che è successo, a volte si perdono le opportunità che si possono presentare. E questo non va bene. Si tratta di affrontare una gara alla volta ed accettare che ogni tanto le 'montagne russe' possono essere un po' troppo alte. Davanti a te non c'è sempre una navigazione tranquilla, ma fa parte delle corse", ha concluso.