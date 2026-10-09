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Formula 1 Singapore

F1 | Singapore, Libere 1: Russell parte subito davanti, poi Leclerc e Norris a 2 decimi

Il britannico parte subito forte segnando il primo solco del weekend in attesa delle qualifiche, pur girando con il vecchio pacchetto. Segue Leclerc a due decimi, mentre Norris è terzo. Solo sesto e settimo Verstappen e Antonelli, che però hanno concluso il loro miglior giro con gomme medie e non con la soft.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Più che indicativa nello stabilire i valori della griglia in termini assoluti, sebbene il miglior tempo di George Russell con circa due decimi di vantaggio sulla concorrenza abbia un suo peso, la prima e unica sessione di prove libere è stata estremamente interessante perché si è trasformata in un turno dove hanno pesato le decisioni sugli pneumatici.

Mentre nella prima parte della sessione tutti hanno usato la hard, completando anche un long stint per avere qualche dato sulla lunga distanza, per la simulazione di qualifica le scelte sono state profondamente differenti, mostrando anche un delta di performance piuttosto importante tra la media e la soft a favore della mescola più tenera.

A chiudere con il miglior tempo è stato George Russell, che ha a disposizione la vettura con il vecchio pacchetto, rinunciando per il momento anche all’ala anteriore aggiornata introdotta a Singapore, montata invece solo sulla vettura di Andrea Kimi Antonelli.

L’inglese ha fatto segnare il suo miglior tempo durante il suo secondo tentativo sulla soft, togliendo ben mezzo secondo rispetto al run precedente, a conferma del fatto che i piloti abbiano ancora del margine da estrarre avvicinandosi vicino ai muretti, come ci si aspetterebbe su un tracciato dal forte di DNA cittadino.

George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

È una Mercedes che, quantomeno da quando si è visto con Russell, è veloce nel primo settore, in particolare in allungo, così come nella parte conclusiva del terzo intertempo, ma che tiene anche il ritmo nel tratto più guidato con tante curve lente a 90 gradi. Secondo crono per la Ferrari di Charles Leclerc, che segue un po’ il percorso inverso proprio della Mercedes.

Charles Leclerc ha chiuso a poco meno di due decimi, migliorandosi proprio negli ultimi istanti della sessione, con il monegasco che per il momento non monta le appendici aggiuntive sull'ala posteriore introdotte a Zandvoort e che, invece, sono presenti sulla vettura di Lewis Hamilton per un confronto.

Al terzo posto c’è la McLaren di Lando Norris, con una McLaren alla ricerca del riscatto dopo gli ultimi due appuntamenti. Sulla carta, le tante curve lente non dovrebbero giocare a favore della MCL40, che invece in questa FP1 ha segnato il miglior tempo proprio nel secondo settore, ma c’è anche da tenere a mente che è una pista dove si gira a massimo carico, il che aiuta come si era visto in altri appuntamenti.

Quarto crono per Hamilton, il cui distacco però inizia già a salire attorno al mezzo secondo, in parte per il mancato completamente del secondo tentativo. Durante il secondo run, infatti, il britannico della Ferrari è stato autore di un errore all’inizio del secondo settore, dove ha perso il retrotreno in un grosso sovrasterzo che lo ha costretto ad abortire il giro. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

In una classifica dove il secondo tentativo ha avuto un peso importante, non essere riusciti a migliorarsi ha portato i distacchi ad allargarsi. La scelta di usare la soft già in FP1, al di là di aiutare i piloti a trovare il feeling, potrebbe anche indicare la possibilità che Ferrari e McLaren optino per la media nella gara sprint di domani, dato che due set dovranno essere comunque usati nelle squalifiche sprint di oggi. 

Quinto Oscar Piastri con l’altra McLaren, a sua volta distante circa due decimi e mezzo da Norris. Fino al pilota australiano della McLaren, tutti i primi cinque hanno scelto di usare la gomma soft per la simulazione della qualifica, in parte comprensibile nel caso di Russell dato che probabilmente risparmierà un set domani in Q3 dovendo comunque ripartire dal fondo, mentre l’obiettivo principale nel suo caso è massimizzare la sprint.

Da Max Verstappen in poi, ad eccezion fatta delle due Cadillac in fondo al gruppo, tutti gli altri hanno invece preferito usare un set di medie per mantenere un treno di soft in più per il resto del weekend, dato il vantaggio mostrato come performance. Il salto tra le due mescole sembra essere piuttosto consistente e per questo non deve sorprendere che quel gap si rispecchi anche nella classifica.

L’olandese ha chiuso a sette decimi dalla vetta, precedendo Andrea Kimi Antonelli che è stato tra l’altro autore di un lungo durante il suo secondo tentativo con la mescola a banda gialla, per cui ha chiuso con il crono fatto nel primo run, a oltre un secondo e due decimi dal compagno di squadra. Un discorso simile si può fare anche per Isack Hadjar con l’altra Red Bull, che ha riportato più volte una certa difficoltà della RB22 nel digerire le sconnessioni dell’asfalto, come ci si poteva attendere alla vigilia.

Chiudono la top 10 Pierre Gasly con l’Alpine e Liam Lawson con la Racing Bulls, il cui distacco arriva a toccare quasi i due secondi.

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.274

   S 192.730
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.198

1'32.472

 0.198 S 192.317
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.273

1'32.547

 0.075 S 192.161
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.499

1'32.773

 0.226 S 191.693
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.564

1'32.838

 0.065 S 191.559
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 22

+0.732

1'33.006

 0.168 M 191.213
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+1.251

1'33.525

 0.519 M 190.152
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 27

+1.449

1'33.723

 0.198 M 189.750
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.764

1'34.038

 0.315 M 189.115
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 25

+1.881

1'34.155

 0.117 M 188.880
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 29

+2.057

1'34.331

 0.176 M 188.527
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 27

+2.202

1'34.476

 0.145 M 188.238
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 25

+2.207

1'34.481

 0.005 M 188.228
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+2.221

1'34.495

 0.014 M 188.200
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.377

1'34.651

 0.156 M 187.890
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.462

1'34.736

 0.085 M 187.721
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.531

1'34.805

 0.069 M 187.585
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.610

1'34.884

 0.079 H 187.428
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+2.709

1'34.983

 0.099 M 187.233
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+2.994

1'35.268

 0.285 M 186.673
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 21

+3.025

1'35.299

 0.031 S 186.612
22 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 25

+3.346

1'35.620

 0.321 S 185.986
Guarda i risultati completi
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