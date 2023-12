F1 | Ecco le sei gare Sprint nel 2024: si aggiungono Cina e Miami

Mentre sono in corso le discussioni tra le squadra e i vertici della serie sulla revisione del format della sprint in vista del prossimo anno, la FOM ha ufficializzato quali saranno i sei appuntamenti in cui cambierà il weekend di gara nel 2024.

Mentre l'Austria, il Circuito delle Americhe, il Brasile e il Qatar figuravano già nel programma sprint di questa stagione, due eventi sono stati sostituiti. Quest'anno, infatti, Baku e Spa si disputeranno come dei normali weekend di gara, senza il format revisionato, mentre il Gran Premio della Cina del 21 aprile e il Gran Premio di Miami del 5 maggio andranno a sostituirli, potendo così ospitare la sprint.

La decisione di scegliere la Cina e Miami è stata motivata dal fatto che sono le migliori opzioni per la fase iniziale della stagione. Con il Bahrain e l'Arabia Saudita esclusi perché troppo all'inizio della mondiale, si era pensato a una sprint in Australia, ma la differenza di fuso orario implicava che l'azione in pista si sarebbe svolta a un orario poco adatto al pubblico europeo.

Invece, Cina e Miami offrono entrambe buone opportunità di sorpasso, il che le rende valide opzioni per gli eventi con la sprint a inizio stagione. All'inizio di quest'anno, il presidente del GP di Miami, Tyler Epp, aveva dichiarato che l'evento americano non era attivamente alla ricerca della possibilità di adottare il format della sprint, ma che sarebbe stato felice di collaborare per la F1 nel caso si fosse ritenuto che avrebbe potuto funzionare anche a Miami.

"Siamo sempre interessati alla gara sprint. Ma vi dirò anche che le qualifiche sono molto importanti per noi, giusto? Vediamo molto valore nell'esperienza delle qualifiche in F1. Credo che i nostri fan ci abbiano dato un ottimo feedback sulle qualifiche tradizionali. Ma noi siamo qui per sostenere [la F1] e se prima o poi avremo l'opportunità di ospitare una gara sprint, saremo lieti di farlo. Ma non è una cosa che stiamo perseguendo attivamente", aveva spiegato Epp.

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, precede Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15

A gennaio i team di F1 riceveranno delle proposte per una revisione del formato sprint, mentre sono in corso gli sforzi per finalizzare le potenziali modifiche al regolamento. Infatti, si ritiene estremamente probabile una revisione dell'attuale calendario dei weekend sprint. Ciò significa che le qualifiche della sprint torneranno al venerdì pomeriggio, mentre il sabato si svolgeranno le qualifiche del Gran Premio e della gara sprint.

Una possibilità è che la gara sprint si svolga all'inizio del sabato, con le qualifiche a seguire nel corso della giornata. Tuttavia, questa idea ha suscitato un certo scetticismo da parte dei team per le implicazioni di eventuali incidenti nella gara sprint, che potrebbero avere un impatto maggiore sulle qualifiche per la gara principale.

Altre idee in discussione sono la revisione delle regole del parco chiuso, a causa della diffusa sensazione che il blocco sugli assetti arrivi troppo presto nel weekend, dato che le squadre hanno una sola sessione di libere per definire il setup. Inoltre, si sta valutando la possibilità di utilizzare il format della griglia invertita per la gara sprint, con l'opzione che sia valida per l'intero schieramento oppure per i primi dieci in base alle qualifiche sprint.

Tuttavia, la F1 dovrebbe trovare un modo per incoraggiare i piloti a dare il meglio di sé nelle qualifiche piuttosto che andare deliberatamente piano per assicurarsi la pole per la gara sprint.