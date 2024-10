F1 | Sainz dà spettacolo: "Sprint ottima e incoraggiante per la gara"

È un Carlos Sainz che non si è certo risparmiato nella gara sprint del sabato, in cui ha centrato un buon secondo posto mostrando un buon passo e, soprattutto, tanta aggressività nei sorpassi con cui è risalito dalla quinta casella fino alla “medaglia d’argento” finale. Un risultato che però mette bene in evidenza anche la competitività della SF-24 sul passo, come ci si attendeva dopo le libere.

Dopo aver conservato il quinto posto a inizio gara, lo spagnolo ha subito mostrato chiaramente di voler scalare la classifica, provando in più occasioni il sorpasso sul compagno di squadra Charles Leclerc. Il madrileno ha provato più volte il sorpasso, sia in staccata di curva 1 e che in curva 15, ma il compagno di casacca in ben tre occasioni è riuscito a respingere gli attacchi, incrociando la traiettoria e ripassando in uscita.

“Abbiamo visto delle battaglie molto divertenti, quando le sprint sono così, riesci a divertirti con un po’ di azione in pista in più. Nelle prime cinque tornate abbiamo fatto un paio di duelli, poi verso la fine ho iniziato a faticare un po’ con le gomme, ma ho visto che anche Lando stava facendo fatica”, ha spiegato Sainz a fine gara, parlando anche del duello con Leclerc.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

È servito un altro attacco in curva 15 nel corso del quinto giro per riuscire a strappare la quarta posizione con cui si è poi subito messo alla caccia di George Russell. “Mi sono divertito, anche se è stato un po’ stressante con Charles, perché è l’ultima persona con cui vuoi battagliare, perché sei sempre che possa succedere qualcosa, ma siamo sempre stati corretti tra noi. Ci siamo divertiti”, ha raccontato il numero 55.

Non è propriamente dello stesso avviso l’altro Ferrarista, il quale ha però cercato di tagliare corto sulla vicenda, limitandosi a sottolineare quanto l’approccio di Sainz, con una guida più aggressiva sin dalle prime tornate, abbia dato i propri frutti, anche perché la gomma non è calata in maniera marcata: “In una sprint chiaramente proviamo a fare tutti il miglior risultato. Carlos ha avuto un approccio diverso dal mio, ha spinto da subito, mentre io cercavo di preservare la gomma. Il suo approccio oggi ha pagato rispetto al mio. Non andrò oltre nel dettaglio oltre a quello”, ha raccontato Leclerc.

Russell, dopo aver perso il secondo posto ai danni di Lando Norris subito alla partenza, ha mostrato un evidente calo della gomma, realisticamente dovuto anche all’aumento delle temperature rispetto alla giornata di ieri, con l’asfalto che oggi ha superato i 40°C.

Il calo di Russell è stato abbastanza marcato ed evidente, tanto che Sainz è riuscito a sopravanzarlo nello spazio di poche tornate, così come Leclerc alle sue spalle, che lo ha seguito a ruota. Il britannico della Stella, tuttavia, non è stato l’unico pilota a soffrire di problemi di gomme, dato che anche Norris ha mostrato segnali di cedimento sull’anteriore sinistra, proprio la copertura di cui moltissimi piloti si erano lamentati ieri. Anche in qualifica, lo stesso inglese della McLaren aveva mostrato qualche segnale di fatica proprio nelle lunghe curve a destra dove si tende a surriscaldare la gomma mettendo tanta energia sull’anteriore sinistra.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Difficoltà di cui Sainz ha approfittato in maniera egregia, mettendo pressione a Norris fino ad indurlo all’errore in curva 1, dove è arrivato al bloccaggio aprendo la strada allo spagnolo: “Mi sono detto che, se fossi riuscito a entrare in zona DRS, avrei avuto la chance di finire in seconda posizione. Siamo riusciti a fare il sorpasso in curva 1, è stata una gara divertente”, ha aggiunto Sainz, prima di spiegare come, nonostante non abbia gestito particolarmente le gomme a causa dei tanti duelli, anche sul finale il passo è stato molto positivo.

“La realtà è che non abbiamo gestito molto le gomme, perché abbiamo lottato talmente tanto che non abbiamo avuto realmente il tempo per gestire le gomme. Anche se non abbiamo gestito le gomme, il passo era buono, è incoraggiante per domani, abbiamo una chance. Anche se in qualifica la macchina non è nella miglior finestra, cercheremo di qualificarci meglio che possiamo”.

Ora l’obiettivo è quello di trovare una vettura più competitiva in qualifica, perché ieri è emerso in modo chiaro come la SF-24 con la gomma più tenera faccia ancora fatica ad estrarre il massimo potenziale in termini non solo di picco, ma anche di gestione della finestra durante il giro. La soft è una mescola molto sensibile qui ad Austin, soffrendo tanto le deformazioni nelle curve ad alta velocità, dove la Rossa quest’anno spesso ha dimostrato di avere ancora un gap da chiudere rispetto a Red Bull e McLaren, mentre sembra più competitiva con le gomme più dure, con cui gli pneumatici hanno una miglior resistenza.

“L’obiettivo è quello di fare una qualifica migliore. Forse abbiamo un assetto troppo focalizzato sulla gara. Vediamo se possiamo partire più avanti, portando la lotta con Max e Lando”, ha poi aggiunto Sainz.