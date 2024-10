F1 | Austin: Verstappen vince la garetta su Sainz e Norris

E' tornato Max Verstappen. E' tornata anche la Red Bull. L'olandese si aggiudica una splendida Sprint Race nel GP degli Stati Uniti allungando la sequenza che lo vede dominatore in tutte e quattro le garette finora disputate delle sei in calendario. Il tre volte campione del mondo è scattato bene al comando dalla pole position e nessuno l'ha più visto se non dagli scarichi. Abbiamo rivisto il migliore Max capace di siglare anche il giro più veloce all'ultima tornata in 1'37"463.

Verstappen guadagna due punti iridati nella classifica del mondiale piloti, perché Lando Norris si è dovuto accontentare di un terzo posto a causa di un paio di bloccaggi in curva 1 che hanno permesso a Carlos Sainz di arpionare un eccellente secondo posto, dopo una partenza dalla quinta posizione.

Lo spagnolo fin dalle prime tornate ha dato la sensazione di essere più veloce del compagno di squadra e Carlos non ha esitato ad andare all'attacco del monegasco: dopo alcuni tentativi anche piuttosto ruvidi, il madrileno è riuscito a infilare Charles che alla fine si è dovuto accodare.

In prima fila accanto a Verstappen c'era la Mercedes con George Russell: l'inglese, sorpreso dall'eccellente partenza della McLaren di Lando Norris, subito secondo dietro alla Red Bull di testa. La freccia nero argento non aveva il passo per stare con i primi per cui le due Ferrari sono riuscete a scavalcare la W15 che è andata in crisi di gomme con la mescola media che tutti hanno scelto.

La Mercedes ha illuso in qualifica, ma ha deluso in gara: Lewis Hamilton non è mai stato in partita e ha concluso sesto, subito dietro al compagno di squadra che ha fatto il gambero. Al netto del successo di Nax che si porta a 54 punti di vantaggio su Norris, è la Ferrari ad aver impressionato.

Carlos Sainz ha fatto una gara d'attacco che lo ha portato a un meritato secondo posto che testimonia la competitività della SF-24 capace di adattarsi ormai a qualsiasi tipo di tracciato. Con le gomme gialle la Ferrari ha potuto andare all'attacco senza pagare la prevedibile usura. Meno soddisfatto Charles Leclerc infilzato da Sainz: il monegasco si è dovuto accontentare di una quarta posizione che gli sta stretta. Proprio nel finale, mentre stava puntando Norris, Lando ha fatto un repetino cambio di traiettoria che ha costretto il ferrarista a scartare di lato per evitare un contatto. L'inglese è stato messo sotto osservazione, ma il collegio dei commissarib sportivi ha deciso di non agire.

Questa Ferrari, priva di grandi aggiornamenti (solo il flap dell'ala anteriore è stato cambiato nella costruzione a parità di disegno), esorcizza una pista solitamente difficile per la rossa e si candida a una bella qualifica.

Eccellente la prestazione delle due Haas con Kevin Magnussen settimo davanti a Nico Hulkenberg. La squadra americana nel GP di casa mette nel carniere tre punti che le permettono di superare la Racing Bulls al sesto posto nel mondiale Costruttori, anche se le due squadre sono appaiate. a 34 punti.

Carlos Perez è nono con la seconda Red Bull dopo un via dall'11esima casella: il messicano è deluso e deludente. Non ha fatto meglio Oscar Piastri 12esimo: l'australiano era in rimonta quando si è preso 5 secondi di penalità per aver accompagnato fuori pista un avversario. La McLaren ha bisogno di un secondo pilota che sia in grado di dare una mano a Lando Norris che, per una ragione o per l'altra, non riesce a raccogliere il potenziale che aveva a disposizione.

Tutto il resto è cinema... Appuntamento per le qualifiche del GP in programma alla 24:00. E ci sarà da divertirsi...