F1 | Ferrari: la SF-24 senza modifiche... visibili ad Austin è buona

La Ferrari è diventata la… McLaren e la MCL38 copia la SF-24? A giudicare dalla qualifica della garetta di Austin verrebbe da dire che è proprio così. La Scuderia ha piazzato Charles Leclerc al terzo posto della griglia con una rossa che nel GP degli Stati Uniti non ha portato delle novità visibili, mentre il team di Woking ha azzardato un aggiornamento tecnico molto sostanzioso che non avrebbe dato il risultato che lo staff di Rob Marshall potesse aspettarsi, almeno dopo una sola ora di prove libere.

La squadra del Cavallino nel documento che la FIA pubblica ogni venerdì prima dello “Show and tell” non ha indicato alcuna modifica sulla SF-24: in realtà sulla rossa sarebbe apparsa un’ala (destinata solo a Charles Leclerc) dotata dei due flap superiori di uguale disegno rispetto alla versione che aveva corso a Singapore, ma con una costruzione decisamente diversa. L’intreccio delle fibre di carbonio sarebbe stato cambiato per favorire quelle flessioni programmate che dovrebbero aiutare a trovare un buon bilanciamento fra i tratti a bassa percorrenza (massima incidenza) e quelli ad alta velocità (minima resistenza).

Quella che in sede di presentazione del GP degli Stati Uniti, quindi, sarebbe stata provata quanto meno nelle prove libere, mentre in Messico la soluzione verrà estesa ai due piloti. La prossima settimana la Ferrari dovrebbe far debuttare il resto del pacchetto che prevede delle modifiche sul marciapiede del fondo.

Dettaglio dell'ala anteriore Ferrari di Leclerc con i mirini per misurare le flessioni Foto di: Giorgio Piola

Con un solo turno di libere la Scuderia non ha voluto correre il rischio di “buttare” l’ultimo pacchetto, avendo il dubbio che non ci fosse il tempo per trovare l’ideale messa a punto. Gli ingegneri diretti da Loic Serra hanno preferito valutare su un circuito significativo, qual è la portata delle novità dopo tre GP (Monza, Baku e Singapore) disputati su tre tracciati “particolari”. I dati emersi sono stati positivi perché la rossa non ha mostrato i temuti saltellamenti, trovando un buon bilanciamento su una pista che, almeno sulla carta, non si adatta alle caratteristiche della SF-24.

Non è un mistero che, al netto delle incertezze emerse in SQ3, la rossa abbia dato buone indicazioni con le gomme medie, rivelando simulazioni positive che forse hanno addirittura superato le aspettative previste da casa. La Ferrari, quindi, affronta la gara Sprint con fiducia, nella speranza di andare all’attacco nei 16 giri della distanza, visto che Austin consente i sorpassi…