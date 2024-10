F1 | Mercedes: la W15 rimette il... becco sulle pance

La Mercedes ad Austin ha portato un importante pacchetto di sviluppo della W15: George Russell, sfruttando a meraviglia le gomme a mescola soft, è riuscito in SQ3 a migliorare la propria prestazione di sette decimi, cosa che non è accaduta a nessun altro nella ricerca del giro secco.

La squadra di Brackley ha introdotto una serie di novità che indicano una correzione di tiro nello sviluppo della freccia nero-argento. L’aspetto più visibile è l’introduzione davanti alla bocca delle pance una “visiera” che Red Bull per prima ci aveva mostrato. In realtà gli ingegneri di James Allison, ai quali si è aggiunto l’ex ferrarista Simone Resta dal 1° ottobre, hanno avuto modo di riprendere alcuni concetti che non avevano funzionato sulla deludente W13 che proponeva la discussa ala centrale e una soluzione “zero pods”.

La Mercedes da Spa-Francorchamps aveva fatto debuttare sulla W15 un fondo che doveva permettere un assetto più estremo, ma Lewis Hamilton e George Russell si sono lamentati di una macchina troppo nervosa che in certe situazioni tendeva al saltellamento. La soluzione è stata messa e tolta più volte con risultati molto altalenanti.

Il mese di sosta del campionato ha permesso al team di rianalizzare i dati con più calma per deliberare l’aggiornamento di Austin che, almeno sulla carta, dovrebbe facilitare la ricerca del bilanciamento.

Mercedes W15: ecco la nuova ala anteriore vista ad Austin Foto di: Giorgio Piola

Il pacchetto nasce da un’ala anteriore nuova che ridistribuisce il lavoro dei quattro elementi, con un profilo principale che diventa a corda molto corta, mentre diventa più grande quello che supporta il muso, per avere i due ultimi in grado di flettersi secondo i dettami che sono oggi di gran moda.

Dettaglio del nuovo fondo della Mercedes W15 Foto di: Giorgio Piola

Di conseguenza sono state ridisegnate le cover dei bracci delle sospensioni anteriori, perché è cambiato l’andamento dei flussi: i tecnici hanno cercato di ridurre la scia dell’ala per migliorare la portata d’aria verso il fondo e il retrotreno. La fiancata, quindi, sembra ridurre l’effetto out wash, preferendo aumentare l’aria da indirizzare sul fondo. È evidente, quindi, che è stata rivisto anche il disegno dei deviatori di flusso nei canali Venturi e del marciapiede, in particolare, nell’area dell’ala a sbalzo del bordo d’uscita.

Mercedes W15: modificati gli sfoghi d'aria calda Foto di: Giorgio Piola

Le novità comprendono anche un diverso cofano motore finalizzato al migliore smaltimento del calore negli appuntamenti che metteranno a dura prova l’affidabilità della power unit.