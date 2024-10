F1 | Red Bull: c'è una questione di... peso sul regolatore del T-Tray

Non accenna a placarsi il cannoneggiamento di chi cerca di mettere in difficoltà la Red Bull. Il caso del T-Tray regolabile resta sotto alla luce dei riflettori, animando le polemiche di un weekend americano che non ha altri argomenti di discussione. La bomba è stata sganciata dalla McLaren che ha segnalato alla FIA quella che per il team di Woking era una grave anomalia. La squadra campione del mondo è stata accusata di modificare l’altezza da terra del T-Tray in regime di parco chiuso, vale a dire fra le qualifiche e la gara. Cosa vietatissima dai regolamenti.

Qualcuno ha ritenuto che quella dello splitter regolabile sia una reazione cercata dopo che il team di Milton Keynes era stato quello più deciso nel chiedere un intervento della FIA per il “mini-DRS” che avrebbe contribuito alla vittoria di Oscar Piastri nel GP dell’Azerbaijan, ai danni della Ferrari di Charles Leclerc. La Federazione Internazionale aveva dichiarato legale l’ala posteriore della MCL38 perché la soluzione a basso carico aerodinamico aveva superato brillantemente tutte le verifiche statiche, anche se le immagini di F1Tv avevano mostrato dei movimenti anomali che hanno scatenato una forte reazione nel paddock.

E ora potrebbe essere arrivata la “reazione” del team papaya. Il caso è andato montando negli ultimi giorni, dopo che proprio la FIA aveva lasciato trapelare che c’era una squadra tenuta d’occhio perché sospettata di aver cambiato l’assetto in parco chiuso. La Federazione Internazionale era stata imbeccata dalla McLaren e i commissari tecnici di Jo Bauer hanno provveduto a montare un sigillo dopo le qualifiche della gara Sprint. Ma di provvedimenti punitivi non c’è traccia, per la semplice ragione che non esiste una prova di colpevolezza.

Fred Vasseur, team principal Ferrari, è stato molto chiaro: “Onestamente non conosco i dettagli della storia, ma senza dubbio non è permesso cambiare l’assetto tra le qualifiche e la gara. Se dovesse essere successo è qualcosa più che barare, sarebbe una cosa enorme. Ma non so se effettivamente la Red Bull lo abbia fatto. Penso però che la Fia abbia tutti gli strumenti per scoprirlo, parlando con le persone coinvolte”.

Questo è il punto nodale: c’è qualcuno che può portare delle prove? Recentemente sono state diverse le persone della Red Bull che hanno lasciato Milton Keynes per andare alla McLaren e fra queste ci sono personaggi di spicco come Rob Marshall, attuale direttore tecnico di Woking. È facile pensare che gli ex possano aver spiegato per filo e per segno come funziona la regolazione del T-Tray, ma, probabilmente, nessuno sarà disposto ad “attaccare” frontalmente la squadra precedente. La soluzione non è segreta, visto che i disegni CAD sono stati caricati sul server della FIA, trattandosi di parti open source che possono essere liberamente copiate dagli altri team.

Ecco l'evoluzione del T-Tray della Red Bull: si noti l'aggeggio necessario a cambiare l'altezza dello splitter Foto di: Giorgio Piola

La Red Bull si dice tranquilla e nei box di Austin ha mostrato ai tecnici FIA come si effettua la regolazione: non si tratta di dare un clic all’ammortizzatore dello splitter, ma è necessario entrare dal pozzetto superiore del telaio con una speciale chiave dallo stelo molto lungo: si tratta di un’azione che difficilmente può passare inosservata al commissario tecnico della Federazione delegato al controllo.

Con il passare delle ore, però, la questione anziché alleggerirsi vede crescere sempre più l’attenzione. Il congegno, spiegano i bene informati, ha un peso niente affatto trascurabile: i critici si domandano perché la Red Bull dovrebbe aumentare la massa della RB20 solo per accelerare una regolazione che si può fare liberamente nelle prove libere? Il peso costa prestazione: proprio il team di Pierre Waché ha rinunciato a ricolorare la vettura negli Stati Uniti, bocciando un concorso lanciato con i fan, preferendo aree della macchina nero carbonio. E vale la pena ricordare anche la difficoltà del team di Milton Keynes per arrivare al peso minimo di 798 kg (con il pilota a bordo) a inizio stagione.

Osservatori di altre scuderie convengono che sull’anteriore non si possono ottenere grandi benefici prestazionali (un paio di millimetri in altezza, sia chiaro, non varrebbero un decimo sul tempo al giro), ma l’intervento avrebbe senso a salvaguardia dell’usura della tavola.

E, allora, si torna al sospetto iniziale: a cosa serve cambiare l’altezza dello splitter anteriore con un’azione? A cercare performance o a mettersi al riparo da un degrado del pattino in gara? La Red Bull si è impegnata a cambiare il BIB entro il GP del Brasile e, nel frattempo, la FIA ha messo un sigillo affinché non si possa agire in parco chiuso. Il caso dovrebbe essere chiuso, ma non è così: ci sono troppi dubbi che dovranno essere chiariti.

La McLaren è riuscita a sganciare una bomba mediatica deflagrante contro la Red Bull: è solo un modo per condizionare la squadra campione del mondo dopo il “Mini DRS”, oppure è l’inizio di un “punzecchiamento” fra chi sta lottando per un mondiale tutt’altro che deciso?