F1 | Sainz: "Ci siamo persi con le modifiche d'assetto"

Se Charles Leclerc sorride, Carlos Sainz ha invece chiuso il primo giorno di pista scuro in volto. Il pilota della Ferrari ha concluso le Libere 2 a Monte-Carlo con un sesto posto anonimo, staccato di quasi 7 decimi rispetto al riferimento cronometrico firmato dal compagno di squadra.

Leclerc è subito apparso a suo agio al volante della SF-24 sin dal primo giro delle Libere 1, mentre Carlos Sainz ha ammesso di aver faticato tutta la giornata, soprattutto nelle Libere 2, quando si è accorto che le modifiche fatte sulla sua Rossa non sono state affatto produttive né per il giro secco, né per il passo gara.

"Oggi abbiamo decisamente faticato sul giro secco. Semplicemente non siamo stati in grado di estrarre le massime prestazioni dalla media della morbida su un giro. E poi, per qualche motivo, nei long run abbiamo faticato e lo abbiamo visto molto velocemente, quindi sì, c'è qualcosa da capire, ma spero che per domani troveremo delle risposte".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ed è proprio il passo gara a preoccupare maggiormente Sainz, sebbene Monte-Carlo presenti una pista talmente stretta per le monoposto attuali da rendere le qualifiche di oggi fondamentali per il risultato finale del fine settimana, salvo clamorosi colpi di scena a piloti che eventualmente partono davanti.

"Ci siamo un po' persi con le modifiche all'assetto all'inizio delle FP2, il che mi ha fatto rimanere un po' indietro per tutta la durata delle FP2 e mi è sembrato di recuperare un po' troppo tardi nel long run, quindi spero di migliorare in vista delle qualifiche, ma non è stato l'inizio ideale del weekend. Spero che domani sarò più in forma".

"Monaco è sempre stata una delle piste in cui sono andato meglio, per questo è strano quello che è successo oggi. Allo stesso tempo, quando vedo che probabilmente sono il più lento sul passo gara, c'è qualcosa da capire e se mettiamo tutto insieme dovremmo essere a posto per domani", ha concluso Sainz.