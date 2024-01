F1 | Ricciardo: "So di avere il potenziale per tornare a vincere"

Dopo due stagioni difficili in McLaren, concluse con un divorzio anticipato a fine 2022, Daniel Ricciardo è tornato alle origini, in quel mondo Red Bull che lo aveva accompagnato nel suo percorso di crescita sia nella categorie propedeutiche che in Formula 1. Seppur inizialmente sia rientrato solo in veste di pilota di riserva, l'australiano ha avuto una seconda opportunità con AlphaTauri, dove ha sostituito Nyck de Vries, accantonato dopo nemmeno metà mondiale.

Una scelta nata anche dai risultati che il pilota di Perth aveva restituito lavorando al simulatore della Red Bull, sufficienti per convincere i vertici del team a buttarlo nella mischia per capire il suo livello di forma non solo nella realtà virtuale, ma anche in pista. Decisivo fu soprattutto il test Pirelli svolto a Silverstone con la RB19, in cui Ricciardo riuscì a mettere insieme prestazioni convincenti, iniziando a ritrovare quel feeling con una vettura che sembrava aver smarrito nel periodo McLaren.

Pochi giorni dopo quel test arrivò la chiamata per il sedile AlphaTauri, dove sostituì il debuttante olandese. Tuttavia, il rientro in Formula 1 è stato ricco di alti e bassi: dopo un buon primo weekend in Ungheria, seppur senza punti, nell'appuntamento immediatamente successivo alla pausa estiva Ricciardo è stato nuovamente costretto a fermarsi a causa di una frattura rimediata a Zandvoort dopo uno sfortunato contatto contro le barriere.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri

L'australiano fu quindi costretto a un altro periodo di riposo e lontano dalle piste, con il rientro fissato per il triplo appuntamento nel continente americano, a partire da Austin, dove però non riuscì ad ottenere risultati particolarmente entusiasmanti. A pesare furono il poco tempo a disposizione a causa del format della sprint e il cedimento di uno dei deviatori di flusso che inglobano i brake duct, il quale rimase incastrato nella sospensione anteriore compromettendo i flussi aerodinamici che scorrono lungo la vettura e il relativo bilanciamento.

Tuttavia, l’appuntamento americano aiutò a riprendere confidenza con la monoposto, tenendo anche a mente che nel frattempo la squadra di Faenza aveva introdotto diversi pacchetti piuttosto sostanziosi, tra cui quello di Singapore. Novità che diedero nuova linfa alla vettura permettendo anche di fare dei passi in avanti per curare quell’instabilità al retrotreno che toglieva fiducia ai piloti, in particolare nei curvoni veloci. Giunto in Messico, la scuderia ha messo subito in pratica alcuni cambiamenti di set-up che, in realtà, Ricciardo avrebbe voluto provare già ad Austin, ma il fatto che si trattasse di un weekend con la sprint aveva spinto alla prudenza, mettendo l’accento sull’utilizzo di un assetto già conosciuto per riprendere contatto con la pista prima dell’applicazione del periodo di Parc Fermé.

Proprio quegli interventi di setup aiutarono il portacolori dell'AlphaTauri a tornare in top ten, raccogliendo così i suoi primi punti dal rientro in Formula 1 con un weekend da incorniciare per le performance e la costanza mostrata. Un fine settimana che trasmise grande fiducia, esattamente ciò di cui Ricciardo sentiva avere davvero bisogno: "Un fine settimana come quello del Messico è stato un fine settimana in cui ho sentito tutto quello che avevo bisogno di sentire di nuovo. Ovviamente la squadra era molto contenta, tutti erano contenti, e queste cose aiutano un po' tutto il futuro".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Mettere la macchina in una posizione in cui la gente non si aspetta di vederla è una cosa che ti emoziona, e il quarto posto [in Messico] è stata come una pole, perché sembrava che l'AlphaTauri quest'anno non avesse il diritto di essere in seconda fila. Non è mai sembrato così, quindi questo genere di cose mi eccita, mi fa salire le farfalle dentro. E se questo accadrà, potrebbe ovviamente aprirmi le porte per lottare di nuovo per le vittorie".

Vittorie, un termine che indubbiamente non si può usare a cuor leggero, perché le ultime due stagioni hanno dimostrato come il successo sia per pochi. Inoltre, per arrivare a conquistare un Gran Premio, a meno di episodi particolari, l'obiettivo deve essere prima di tutto quello di convincere i vertici Red Bull a riportarlo alla casa madre, soprattutto nel caso Sergio Perez non dovesse convincere nel corso del campionato. Ricciardo crede di vere ancora le carte in regola sia per poter puntare al sedile della scuderia di Milton Keynes, con cui vorrebbe chiudere la sua carriera, sia per tornare a vincere nella massima serie.

Ambizioni che, però, secondo l'australiano vanno gestite: "Se voglio vincere di nuovo, è perché credo di poterlo fare. Ma non ho intenzione di impostare questa seconda fase della mia carriera solo su questo, di dettare la mia felicità, di classificare il successo in questa seconda fase. Vincere di nuovo sarebbe un bonus [ma] mi sento come se non stessi portando il peso del mondo sulle mie spalle, ed è piuttosto bello".