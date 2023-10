F1 | Red Bull svela la livrea speciale per il GP ad Austin

All'inizio del campionato Red Bull aveva svelato che si sarebbe rivolta ai fan per realizzare le livree con cui avrebbe vestito la RB19 nei tre appuntamenti sul suolo statunitense del calendario 2023.

Un'idea che rientrava nell'ambito di una campagna denominata Make Your Mark, la quale puntava a un maggior coinvolgimento dei tifosi in un'area che sta garantendo tante nuove opportunità per la Formula 1.

Dopo gli accenti rosa e verde acqua di Miami, Max Verstappen e Sergio Perez si presenteranno sul Circuito delle Americhe di Austin con i colori della bandiera texana sulla propria vettura. Un tema a stelle e strisce che riprende la medesima idea avuta dalla Haas, che durante questo fine settimana giocherà in casa davanti al proprio pubblico.

Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images La livrea speciale utilizzata a Miami

La livrea è stata disegnata da Franco Cavallone, un graphic designer argentino di 39 anni, e ha battuto altre 2000 proposte in una votazione tenuta dai fan sul sito della scuderia. "Il momento in cui mi è stato detto che avevo vinto ho passato come una montagna russa di emozioni, ero così felice", ha detto Cavalone, prima di essere inviato al Gran Premio degli Stati Uniti come ospite della Red Bull.

"Ricordo che quando ho scoperto Make Your Mark, stavo guardando la seconda sessione di prove del GP di Miami - era la prima volta che andavo a una gara - e ho scoperto che la livrea di Oracle Red Bull Racing era stata disegnata da un fan argentino, come me.

"Quando sono tornato in albergo, mi sono documentato sul concorso, mi sono iscritto a The Paddock e ho iniziato subito a disegnare la mia livrea per Austin. Ho pensato ad Austin e al Circuito delle Americhe e mi sono ispirato alle strisce e alle stelle e alle linee rosse, bianche e blu che circondano gli angoli della pista", ha raccontato il designer, con la pista che chiaramente riprende il motivo della bandiera del Texas, la quale condivide i medesimi colori anche con quella statunitense.

Photo by: Red Bull Content Pool Livrea Red Bull RB19, GP degli Stati Uniti

"È come un sogno che questo accada a me, vedere la mia livrea sulla vettura sarà il giorno più bello in assoluto, non vedo l'ora di vederla in pista".

Il team principal Christian Horner ha aggiunto: "È davvero emozionante vedere questo concorso unico e guidato dai fan prendere vita e coincidere con la crescita della Formula 1 e dei nostri fan negli Stati Uniti, e invitare la nostra fanbase globale all'interno della squadra e del nostro garage per lasciare il segno e disegnare la livrea con cui gareggiamo".

"Penso che Franco abbia fatto un lavoro eccellente e che la vettura sia incredibile per i colori e la cultura texana. Non capita tutti i giorni di rilasciare una livrea unica, quindi è ancora più speciale che sia stata disegnata dai nostri fan. La nostra fame di vittorie continua per il resto della stagione, quindi speriamo che questa livrea sia vincente come quella di Martina a Miami, che ha visto Max e Checo finire sui primi due gradini del podio".