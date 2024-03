F1 | Red Bull: prove di pit senza gomma, simulando una foratura

La Red Bull non si accontenta di mantenere il dominio in F1: la RB20 ha conquistato due doppiette nelle gare iniziali della stagione con Max Verstappen e Sergio Perez, rivelando una superiorità tecnica che non sarà facile colmare nel breve, ma il team di Milton Keynes non perde occasione per estremizzare le situazioni che si possono verificare nel corso di un Gran Premio e prevenire eventuali problemi durante la gara.

I meccanici sulla RB20 #11 di Checo Perez usata nelle prove di pit stop nella pit lane di Melbourne hanno montato una ruota senza una gomma: prima senza pneumatico anteriore e poi senza quello posteriore, come se il pilota avesse subito una foratura e la copertura si fosse staccata dal cerchio.

Pit stop della Red Bull RB20: hanno simulato l'arrivo in pit lane con una foratura Foto di: Giorgio Piola

I ragazzi della Red Bull, infatti, non si sono limitati a effettuare il cambio del muso mentre era in corso il pit stop, come è ormai prassi per tutte le squadre, ma hanno aggiunto una variante che rende ancora più complicata l’operazione della sostituzione degli pneumatici specie nel momento in cui interviene l’elevatore per sollevare la macchina che potrebbe non essere bilanciata senza una copertura in appoggio.

Lo staff di Christian Horner non lascia al caso nemmeno i dettagli più insignificanti che potrebbero avere un effetto sul risultato finale…