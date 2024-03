F1 | Vasseur: "Ferrari aggressiva: Red Bull sentirà la pressione"

La Ferrari non vuole aspettare gli sviluppi della SF-24 che arriveranno parzialmente a Suzuka, ma con maggiore consistenza a Imola, nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna che sarà la prima gara della stagione europea.

La squadra del Cavallino a Jeddah è parsa giocare in difesa scegliendo un’ala posteriore più carica della migliore concorrenza, ma la pista dell’Albert Park è da sempre un terreno favorevole per le monoposto rosse e le simulazioni per Melbourne dicono che la Ferrari dovrebbe finalmente esprimere il suo vero potenziale.

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari Foto di: Motorsport Images

Fred Vasseur non suona la carica, ma il team principal francese promette un atteggiamento aggressivo nella speranza di mettere pressione alla Red Bull…

“Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un weekend di pausa, affrontiamo ora la trasferta più lunga fino in Australia. La pista di Albert Park è tra le più amate dai piloti e come squadra pensiamo di poterci giocare le nostre carte in una terra nella quale possiamo contare su un gran numero di tifosi”.

“Quello di Melbourne è un tracciato che potrebbe riproporre valori simili a quelli visti sul circuito della Jeddah Corniche. Dal canto nostro siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo per cercare di mettere sotto pressione i rivali che hanno avuto la meglio nelle due gare fin qui disputate”.