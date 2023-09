F1 | Red Bull: perché il dominio è stato cercato più del solito?

I numeri emersi dalla prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone dicono che Max Verstappen è tornato a volare. Sul suo ruolo di leader non ci sono dubbi, ma sui margini (che oggi sono stati molto ampi) c’è ancora qualche riserva.

La Red Bull ha ritrovato la sua forma, ma finora con il solo Verstappen, visto che Perez ha accusato un ritardo di un secondo dal compagno di squadra sia nella simulazione di qualifica che nel long-run. Nel Gran Premio di casa della Honda sono arrivate due nuove power unit complete, un aiuto in più su una pista sulla quale l’acceleratore è spalancato per quasi il settanta per cento del giro.

Red Bull RB19: per valutare il fondo a Suzuka è stata usata la vernice flow viz Photo by: Giorgio Piola

Verstappen è sembrato aver osato qualcosa in più sul fronte delle mappature, e curiosamente è stato l’unico pilota tra i ‘big’ ad utilizzare due set di soft nella sessione FP2, completando altrettante simulazioni di qualifica.

Nei long-run Max si è nascosto un po', decidendo di utilizzare un set di gomme ‘proto-2024’, confermando un gran ritmo, risultato ampiamente il più veloce, ma non senza un certo degrado, problema che assilla in forme più o meno importante tutti gli avversari. Il suo tempo medio (sulla distanza di 9 giri) è stato di 1’37”581, tre decimi più veloce di Oscar Piastri (soft) e Charles Leclerc (medie).

Verstappen si è confermato velocissimo nel primo settore (3 decimi meglio della McLaren, 5 della Ferrari) in quello ‘snake’ che la RB19 interpreta meglio della concorrenza. Nel secondo e terzo tratto i parziali della Red Bull non sono irresistibili, risultando dietro la Ferrari nel T2 e in linea con il resto del gruppo nel T3, tratto molto breve.

“Sì, oggi in pista è stato davvero bello – ha commentato Max - dal primo giro della FP1 la macchina è tornata ad essere piacevole da guidare e, complessivamente, credo che per noi sia stata una buona giornata, sia nelle simulazioni di qualifica che nei long-run. Alle nostre spalle c’è un gruppo compatto, ma credo che dobbiamo concentrarci solo su noi stessi cercando di ottimizzare le nostre prestazioni. Se lo faremo, allora sono fiducioso che potremo lottare per la pole, mentre in gara l’avversario sarà il degrado delle gomme, ma li sarà dura per tutti”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Anche l’evoluzione della pista avrà un peso importante nei verdetti che vedremo già domani nella sessione di qualifica. Se sul circuito non arriveranno precipitazioni è previsto un aumento del grip significativo, una variabile che gli ingegneri dovranno tener presente nella delibera del setup.

La Red Bull nelle mani di Perez sembra invece rimasta a Singapore. Nono nella simulazione di qualifica, e distante un secondo al giro da Verstappen nel long-run. “Abbiamo avuto problemi con il bilanciamento della vettura nella FP1 – ha tagliato corto Checo - abbiamo provato a migliorarlo un po’ nelle FP2, ma c’è ancora del lavoro da fare. Ma in generale le cose stanno andando molto meglio rispetto allo scorso fine settimana, il che è positivo. Non vedo l'ora che arrivino le qualifiche di domani, ed in chiave gara credo che il degrado per noi sarà un problema controllabile, credo che saremo competitivi”.