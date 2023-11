F1 | Red Bull cala l'asso nella livrea per il GP di Las Vegas

All'inizio del campionato Red Bull aveva svelato che si sarebbe rivolta ai fan per realizzare le livree con cui avrebbe vestito la RB19 nei tre appuntamenti sul suolo statunitense del calendario 2023. Un'idea che rientrava nell'ambito di una campagna denominata Make Your Mark, la quale puntava a un maggior coinvolgimento dei tifosi per tre tappe del mondiale che stanno garantendo nuove opportunità per la Formula 1.

Dopo gli accenti rosa e verde acqua di Miami e una grafica a stelle e strisce per il Gran Premio degli Stati Uniti in Texas, Max Verstappen e Sergio Perez si presenteranno a Las Vegas con una livrea che incorpora alcuni degli elementi per cui viene ricordata la “città del peccato”. Un nuovo look da sfoggiare sotto le luci artificiali della famosa Strip, riprendendo proprio quell’effetto neon che contraddistingue la città.

Sebbene sia la terza livrea in questa speciale campagna, questa la prima in cui l'intera RB19 sarà ricoperta da una verniciatura differente dal solito, con un acceso colore viola che dall'ala posteriore a quella anteriore, che ricorda vagamente alcune livree del passato del team, quando vi erano però anche differenti sponsor.

Photo by: Red Bull Content Pool La livrea della Red Bull Racing RB19 per il GP di Las Vegas

La campagna Make Your Mark ha visto i membri di The Paddock, il programma di fidelizzazione gratuito di Oracle Red Bull Racing, promosso dal Title Partner Oracle, sfidati dal Team a progettare una livrea personalizzata per ciascuno dei Gran Premi degli Stati Uniti, dato che Max e Checo corrono per la prima volta negli Stati Uniti tre volte in una stagione. La campagna ha suscitato un grande entusiasmo e i migliori disegni sono stati messi ai voti nel Paddock. Oltre 24.000 voti sono stati espressi dai fan, portando a migliaia di nuove iscrizioni alla piattaforma.

Con il viola alla base, la grafica scelta punta a degli effetti che dovrebbero ricordare delle luci al neon che scorrono sulla la carrozzeria della vettura, con la speranza che risaltino dando un bell’effetto in notturna. In un ulteriore richiamo al luogo della gara di questo fine settimana, la RB19 sarà anche dotata di copricerchi modificati a livello grafico, con una colorazione rossa e bianca e delle fiche da poker che riprendono il motivo di uno degli sponsor del team.

Christian Horner, Team Principal e CEO, ha dichiarato: "È fantastico concludere la nostra terza e ultima livrea del concorso Make Your Mark di questa stagione qui in Nevada per il GP inaugurale di Las Vegas. È un modo unico per portare i tifosi nel cuore del Team, dando loro l'opportunità di disegnare e votare la nostra livrea di Las Vegas attraverso il nostro programma di fidelizzazione gratuito, The Paddock. Abbiamo svelato una livrea disegnata dai fan in occasione di ogni gara statunitense di quest'anno e ogni disegno ha fatto centro”.

“Congratulazioni a Lindsay [la vincitrice del concorso], che ha davvero dato un'impronta iconica a Las Vegas, catturando l'energia e l'eccitazione della città e del Team. Non vedo l'ora di vederla sfrecciare per le strade di Las Vegas. Da quello che ho visto sul simulatore, il lungo rettilineo è incredibilmente veloce, quindi dovrete tenere d'occhio la situazione mentre le auto passano sotto le luci della Strip. Sarà una gara speciale, resa ancora più speciale dalla celebrazione con una livrea disegnata dai fan, mentre ci avviamo verso l'ultima gara della stagione negli Stati Uniti".