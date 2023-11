F1 | Bott... Ass: Valtteri mostra il sedere in un calendario benefico

Lontano dal suo aspetto serio e dal carattere freddo che si presume abbia in quanto nordico, Valtteri Bottas ha dimostrato di essere un vero personaggio sui suoi social media negli ultimi anni. È diventato virale vederlo vestito da Duffman dei Simpson per una gara di ciclismo, ed è diventata molto famosa anche una foto caricata l'anno scorso, nella quale nuotava nudo e mostrava il sedere.

Infatti, ha regalato quella foto, in grande formato, al suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton, ed è stata realizzata una tiratura speciale di quell'immagine, che ha contribuito a raccogliere 50.000 euro per beneficenza.

Ora, ha utilizzato nuovamente quest'ultima sfaccettatura per motivi positivi e ha creato "BottAss", che unisce il suo cognome alla parola culo, per lanciare in vendita un calendario con 13 fotografie in cui il pilota dell'Alfa Romeo appare nudo, mostrando la schiena ed il fondoschiena.

Dalla vendita dei calendari, 5 euro (o 5 dollari) saranno devoluti a Movember, l'associazione benefica che ha fatto dei baffi il suo marchio di fabbrica e che combatte il cancro alla prostata, ai testicoli e promuove la salute mentale e la prevenzione del suicidio negli uomini di tutto il mondo.

Il calendario con le foto di Bottas e del suo sedere ha un prezzo di 19,90 euro o 20 dollari e può essere acquistato su Bottass.com. Sia la copertina che ogni mese sono in formato Din A4, il formato di stampa più diffuso, 210 x 297 mm.

Le foto sono state scattate, come nel 2022, dal creatore e fotografo Paul Ripke ad Asspen, una località sciistica e dei bellissimi laghi in Colorado, negli Stati Uniti, dove Bottas era già stato in numerose occasioni e dove infatti è stata scattata la sua famosa foto qui sopra.

Come parte della campagna, Bottas ha indossato un adesivo con i baffi sul casco nelle ultime gare e il calendario è stato presentato in un divertente video teaser, che potete vedere qui sotto. Come chiariscono sul loro sito web, le foto in vendita non sono pixelate, lo sono solo le immagini pubblicate sui social.