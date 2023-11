F1 | Lia Block correrà con Williams nella F1 Academy

La presenza femminile nel motorsport è sempre più importante e la F1 Academy ne è un esempio. Il prossimo anno, il campionato interamente femminile che affianca la Formula 1, disputerà la sua seconda stagione e la line-up comincia a delinearsi sempre di più: arriva oggi infatti l’annuncio di Lia Block in Williams, dove correrà nel 2024. La figlia del noto Ken Block entra così a far parte della struttura britannica e correrà con il team ART Grand Prix.

Figlia d’arte, Lia raccoglie il testimone del suo indimenticato padre Ken Block e ha mosso i primi passi nel mondo dei kart, dove ha iniziato a 11 anni. A soli 17 anni ha già ottenuto risultati di rilievo nel motorsport. Ha corso infatti in diverse discipline, tra cui l’Extreme E e il RallyCross. L’impegno con Williams rappresenterà il primo di una stagione intera da titolare in un campionato a ruote scoperte.

Photo by: Williams Lia Block, Gran Premio ART con Williams Racing

Lia Block ha già effettuato un test che ha lasciato molto soddisfatti, in un 2023 che l’ha vista conquistare la vittoria nella classe Open Two-Wheel Drive dell'American Rally Association del 2023, diventando la più giovane campionessa ARA della storia. “Come parte della Williams Racing Driver Academy, il team sosterrà l'apprendimento e lo sviluppo di Lia per massimizzare il suo potenziale durante la stagione della F1 Academy. Lia lavorerà a stretto contatto con il team di Grove per affinare le sue capacità, avendo accesso all'intero spettro di supporto dell'Academy”, si legge nel comunicato diffuso oggi dalla Williams.

Lia Block dichiara: “Sono così entusiasta di unirmi alla Williams Driver Academy e correre nella f1 Academy nel 2024! Questa è una cosa che non avrei nemmeno mai sognato! Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza e imparare il più possibile”.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, afferma: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lia nella Williams Racing come nostra pilota nella F1 Academy per il 2024. Lia ha già ottenuto risultati straordinari nel motorsport, ha un incredibile talento naturale, una mentalità da campionessa e la dedizione necessaria per portare al successo il suo viaggio nelle corse a ruote scoperte. Non vediamo l'ora di iniziare questo viaggio insieme. Come team, siamo impegnati negli sforzi congiunti di Formula 1 e F1 Academy per migliorare la rappresentanza femminile nel motorsport, e non vediamo l'ora di lavorare con Lia come parte fondamentale della Williams Racing Driver Academy”.