F1 | Vasseur: "Ferrari a Las Vegas dopo buoni compiti a casa"

La Ferrari torna a Las Vegas oltre quaranta anni dopo l'ultima apparizione sul tracciato del Caesar Palace. La F1 ha cambiato pelle ed è diventata uno spettacolo globale, capace di attirare anche l'attenzione dei tifosi USA, un tempo refrattari al massimo campionato automobilistico.

"Siamo felici che la Formula 1 torni protagonista a Las Vegas a oltre 40 anni di distanza dall’ultima volta. Il nostro sport nell’ultimo lustro è diventato sempre più popolare in America e il fatto che in questa stagione ci troviamo a correre per la terza volta negli Stati Uniti è una conferma di questa nuova epoca d’oro per la Formula 1 oltreoceano. Gli USA per Ferrari sono una terra speciale, nella quale troviamo sempre tanto affetto, ed è anche per questo che abbiamo dedicato una livrea speciale a questa gara".

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Dettaglio dei cordoli di Las Vegas

Il circuito cittadino nella Capitale del Nevada ci offre un appuntamento anomalo con elevatissime velocità massime su strade da città e temperature molto fredde nella serata, visto che si andrà a correre in notturna per avere orari compatibili con la prima mattinata dell'Europa...

"Dal punto di vista tecnico troviamo un circuito completamente nuovo e con temperature che si attendono molto basse, diverse da quelle di qualunque altra tappa del calendario. Per questo aver fatto bene i compiti a casa prima del Gran Premio – nei meeting così come al simulatore – sarà fondamentale per massimizzare il potenziale di piloti e vettura".

Insomma la Ferrari confida che la squadra abbia svolto un buon lavoro di preparazione al simulatore...

"La simulazione aiuta infatti a preparare al meglio la gestione delle tante incognite e quando è efficace permette di acquisire un vantaggio competitivo perché lascia i piloti liberi di prendere confidenza con la pista".

Il team principal del Cavallino confida nelle capacità di adattamento dei suoi piloti alle piste dove è necessario lambire le protezioni...

"Da sempre Charles è molto competitivo su questo tipo di tracciati, dove è necessario sfiorare i muretti, e Carlos ha dimostrato a Singapore di non essere da meno. Siamo fiduciosi che avremo delle carte da giocarci, lo dobbiamo fare supportando i nostri piloti e mettendoli in condizione di lottare per i risultati che sappiamo essere alla nostra portata".