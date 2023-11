F1 | GM si è iscritta alla FIA per diventare motorista nel 2028

La notizia è importante: la General Motors si è registrata presso la FIA per entrare in Formula 1 come Costruttore di motori a partire dalla stagione 2028.

Il gruppo automobilismo GM verrebbe rappresentato nel Circus dalla Cadillac, visto che è iniziata la collaborazione tecnica per dare vita a breve termine all’undicesima squadra di F1.

Andretti Group ha ottenuto l'approvazione della FIA per entrare con una sua squadra nel mondo dei GP, ma ora la squadra americana deve aspettare una analoga decisione della FOM, e non si pensa che sia un passaggio semplice perché il promotore deve affrontare un'estrema resistenza da parte dei 10 team che oggi compongono la griglia. Il timore delle squadre è quello di perdere una parte delle loro entrate commerciali cercando di evitare qualsiasi effetto destabilizzante che un nuovo ingresso potrebbe determinare.

I responsabili di Andretti e GM saranno presenti al Gran Premio di Las proprio per mettere pressione a Liberty Media per ottenere il visto d’ingresso alla F1, dal momento che l’undicesima squadra vorrebbe diventare operativa a partire dalla stagione 2025.

In attesa che la Cadillac possa diventare attiva con una sua power unit, il team Andretti potrebbe chiedere all’Alpine una seconda fornitura di motori. Esisteva un contratto in essere con il marchio transalpino che non era stato rinnovato e che, quindi, era scaduto.

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Andretti

Il presidente della GM, Mark Reuss, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che il team Andretti Cadillac F1 potrà essere supportato da un propulsore GM. Con la nostra profonda esperienza ingegneristica e di corse, siamo fiduciosi che svilupperemo una power unit di successo e posizioneremo Andretti Cadillac come un vero team ufficiale. Correremo con i migliori, ai massimi livelli con passione che contribuirà ad elevare il valore dello sport in tutto il mondo."

GM ha rivelato che lo studio e i primi test su un motore mono cilindrico sono già iniziati poiché la F1 sarà il banco nel quale il Gruppo americano cercherà di migliorare la sua comprensione in materia di elettrificazione, ibridazione, carburanti sostenibili, motori a combustione interna ad alta efficienza e software complessi di gestione.

L’ingresso di GM è legato direttamente alla presenza del team Andretti. Reuss ha ribadito che l’operazione Cadillac andrà in porto solo se ci sarà anche Andretti: "GM è impegnata a collaborare con Andretti per entrare in F1. La collaborazione tra Andretti e Cadillac riunisce due entità pensate per le corse, entrambe con un lungo pedigree di successo negli sport motoristici a livello globale".